MP के सवा लाख शिक्षकों के लिए खुशखबरी, चतुर्थ समयमान वेतनमान का प्रस्ताव तैयार, हर महीने बढ़ेगी ₹5000 तक सैलरी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। प्रदेश के स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों को चतुर्थ समयमान-क्रमोन्नत वेतनमान देने की तैयारी चल रही है। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि शिक्षकों को चतुर्थ समयमान-क्रमोन्नत वेतनमान देने का प्रस्ताव अगली कैबिनेट में भेजा जा रहा है। कैबिनेट का निर्णय होने के बाद शिक्षकों को वेतन मिलेगा और उनकी आर्थिक समस्याएं खत्म हो जाएंगी। प्रदेश के करीब सवा लाख शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा। वर्तमान में वे तृतीय समयमान पर कार्य कर रहे हैं।

चतुर्थ समयमान देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई विभाग की ओर से चतुर्थ समयमान देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पूर्व में सीधी भर्ती के व्याख्याता और प्राचार्य को चतुर्थ समयमान दे दिया गया है। पदोन्नति की पात्रता रखने वाले सवा लाख शिक्षक, व्याख्याता, प्राचार्य, अध्यापक और सहायक संचालकों को इसका लाभ मिलेगा। चतुर्थ समयमान-क्रमोन्नत वेतनमान से वंचित शिक्षक 3 से 5 हजार रुपये का मासिक नुकसान उठा रहे हैं। आदेश जारी होने के बाद उन्हें हर माह वेतन में इनकी पूर्ति होने लगेगी।