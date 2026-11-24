राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आउटसोर्स कर्मचारियों के ऊपर लटक रही सेवा समाप्ति की तलवार मंगलवार को हटा दी। उन्होंने कहा कि किसी भी आउटसोर्स कर्मी की सेवा समाप्त नहीं होगी। इन्हें कहां नियोजित किया जा सकता है, इस पर विचार किया जाएगा। कर्मचारी सरकार के अभिन्न अंग हैं और कर्मचारी हित में एक-एक करके निर्णय लिए जा रहे हैं।

डॉ. मोहन यादव ने यह घोषणा कर्मचारी संगठनों द्वारा आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम में की। बता दें, आउटसोर्स कर्मचारियों से जुड़ा यह विषय 'नईदुनिया' ने मुद्दा के रूप में 23 नवंबर के अंक में प्रमुखता से उठाया था। प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों की संख्या करीब पांच लाख है।

मुख्यमंत्री आवास पर जुटे 40 से अधिक संगठनों के प्रतिनिधि राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष रमेशचंद्र शर्मा के नेतृत्व में सरकारी सेवा में दो बच्चे संबंधी शर्त के प्रविधान को समाप्त करने के निर्णय के लिए आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम में 40 से अधिक अधिकारी-कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि मुख्यमंत्री आवास पर जुटे। एक-एक करके सभी ने मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया और अपनी मांगें भी सामने रखीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारी सरकार का अभिन्न अंग हैं और हर उपलब्धि में बराबर के भागीदार हैं। पदोन्नति, महंगाई भत्ता और अनुकंपा नियुक्ति पर बोले मुख्यमंत्री पदोन्नति को लेकर कोई अधिकारी पहल नहीं करता था। सब पदोन्नति करना भूल ही गए थे। हमने निर्णय लिया और एक लाख से अधिक कर्मचारियों को उनकी पात्रता के अनुसार पदोन्नतियां मिलीं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए कंप्यूटर दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता को लेकर छूट दी गई। महंगाई भत्ता और राहत में वृद्धि करने के साथ अनुकंपा नियुक्ति के लंबित मामलों का अभियान चलाकर निराकरण किया जा रहा है। नियमित पदों पर भर्तियां की जा रही हैं और ये जारी रहेंगी।