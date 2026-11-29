नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सोमवार को टीटी नगर स्थित मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में साढ़े तीन बजे प्रदेश के विद्यार्थियों को गणवेश और स्वच्छता किट की राशि अंतरित करेंगे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री करीब 54 लाख विद्यार्थियों के बैंक खातों में गणवेश के लिए करीब 322 करोड़ 89 लाख की राशि सिंगल क्लिक से भेजेंगे।

पहली से 8वीं के विद्यार्थियों को 600 रुपये निःशुल्क गणवेश योजना के तहत पहली से आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को दो जोड़ी गणवेश खरीदने के लिए प्रति विद्यार्थी 600 रुपये दिए जाते हैं। इस राशि का भुगतान सीधे विद्यार्थियों के बैंक खातों में किया जाएगा। इसके अलावा कक्षा सातवीं से 12वीं तक की करीब 19 लाख छात्राओं के खातों में स्वच्छता किट के लिए करीब 58 करोड़ 20 लाख रुपये अंतरित किए जाएंगे। इसमें छात्राओं को स्वच्छता किट के लिए प्रति छात्रा 300 रुपये दिए जाते हैं।