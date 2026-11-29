राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश के बहुचर्चित 428 करोड़ रुपये के पोषण आहार घोटाले की जांच संबंधित विभागों से दस्तावेज नहीं मिलने के कारण आगे नहीं बढ़ पा रही है। लोकायुक्त संगठन वर्ष 2023 से अभी तक पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को 14 और महिला एवं बाल विकास विभाग को 10 बार पत्र भेज चुका है। इसके बाद भी विभागों से पूरी जानकारी नहीं मिली है।

संगठन के पत्र के जवाब में इसी वर्ष जून में महिला एवं बाल विकास विभाग की संयुक्त संचालक स्वर्णिमा शुक्ला ने खुद उपस्थित होकर जो जानकारी प्रस्तुत की, उसमें सीएजी (नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक) की ऑडिट आपत्ति और विभाग द्वारा दी गई जानकारी में विरोधाभास मिला है। इसका उल्लेख संगठन के विधि सलाहकार जसवंत सिंह यादव ने विभाग के प्रमुख सचिव को भेजे पत्र में किया है।