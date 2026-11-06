एमपी के होमगार्डों के लिए खुशखबरी... 2,790 को अपने गृह जिलों में मिलेगी पोस्टिंग, ऑनलाइन करना होगा आवेदन

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। राज्य शासन ने दीपावली पर 2,790 होमगार्डों को उनके प्रथम नामांकित जिलों में पदस्थापना का अवसर देने का निर्णय लिया है। इसके लिए मध्य प्रदेश होमगार्ड नियम 2016 के प्रविधानों में एक बार की विशेष छूट दी गई है। इसका लाभ सिंहस्थ 2016 भर्ती के बाद वर्ष 2018 की विशेष भर्ती के माध्यम से भर्ती हुए होमगार्डों को मिलेगा।

जिलों में पदस्थापना का मौका होमगार्ड को प्रथम नामांकित जिलों में पद रिक्त नहीं होने के कारण उस समय दूसरे जिलों में पदस्थ किया गया था। इसके चलते ये लंबे समय से अपने गृह जिलों और परिवार से दूर रहकर सेवाएं दे रहे हैं। अब शासन ने होमगार्ड जिला इकाइयों में उपलब्ध वर्तमान रिक्तियों को देखते हुए उन्हें प्रथम नामांकित जिलों में पदस्थापना का मौका दिया है।