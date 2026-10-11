एमपी के जूनियर डॉक्टरों के लिए खुशखबरी, स्टाइपेंड में 4.46% की बढ़ोतरी, 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा आदेश

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्यप्रदेश के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में पढ़ने वाले जूनियर डॉक्टरों के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी कर दी गई है। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इसका आदेश जारी कर दिया है। वित्त विभाग से सहमति मिलने के बाद बढ़ा हुआ स्टाइपेंड एक अप्रैल 2026 से लागू माना जाएगा।
जारी आदेश के अनुसार महंगाई भत्ते के आधार पर 4.46 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। पीजी प्रथम वर्ष का स्टाइपेंड 77 हजार 662 रुपये से बढ़ाकर 81 हजार 126 रुपये किया गया है। द्वितीय वर्ष का स्टाइपेंड 80 हजार 50 से बढ़ाकर 83 हजार 620 रुपये और तृतीय वर्ष का 82 हजार 441 से बढ़ाकर 86 हजार 118 रुपये कर दिया गया है। इसी तरह सुपर स्पेशियलिटी के तीनों वर्ष के छात्रों का स्टाइपेंड भी 82 हजार 441 से बढ़ाकर 86 हजार 118 रुपये किया गया है।
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सीनियर रेसीडेंट को अब 90 हजार 803 के स्थान पर 94 हजार 853 रुपये मिलेंगे। जूनियर रेसीडेंट का मानदेय 63 हजार 324 से बढ़ाकर 66 हजार 148 रुपये किया गया है। बता दें कि स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टर ने प्रदेश भर में हड़ताल की थी। इसके बाद सरकार ने स्टाइपेंड बढ़ाने का आश्वासन दिया था, जिसे अब पूरा कर दिया गया है।