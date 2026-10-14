एमपी के लाखों किसानों के लिए अच्छी खबर! रबी सीजन में नहीं होगी यूरिया की किल्लत, दरों में 10% की गिरावट

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश में गेहूं, चना और सरसों जैसी मुख्य रबी फसलों की बुआई शुरू होने से ठीक पहले राज्य के लाखों किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए बड़ी राहत भरी खबर आई है। इस बार रबी सीजन के दौरान प्रदेश में यूरिया के संकट या खाद के लिए लगने वाली लंबी कतारों से किसानों को मुक्ति मिलेगी।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूरिया की आपूर्ति बढ़ने से वैश्विक कीमतों में करीब 10 प्रतिशत तक की नरमी आई है, जिसका सीधा असर देश और मध्य प्रदेश में खाद की सुचारु उपलब्धता के रूप में दिखेगा। मध्य प्रदेश में सुचारु होगी खाद की आपूर्ति मध्य प्रदेश में रबी सीजन के दौरान हर साल यूरिया की भारी मांग रहती है। चंबल, मालवा, नर्मदापुरम और बुंदेलखंड जैसे कृषि प्रधान अंचलों में बुआई के समय यूरिया वितरण केंद्रों पर भारी भीड़ देखने को मिलती थी। केंद्र सरकार द्वारा इंडियन पोटाश लिमिटेड (IPL) के माध्यम से जारी किए गए 17 लाख टन यूरिया आयात के टेंडर में इस बार कीमतें घटकर 352 से 356 डॉलर प्रति टन पर आ गई हैं, जो अगस्त में 390 से 394 डॉलर प्रति टन थीं।