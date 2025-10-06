मेरी खबरें
    Railway News: माधवनगर मेले में यात्रियों को राहत, इन दो ट्रेनों को मिला अस्थायी ठहराव

    रेलवे प्रशासन ने सतगुरु बाबा नारायण शाहजी की बरसी और माधवनगर मेले के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था की है। जबलपुर मंडल के माधवनगर स्टेशन पर 8 से 11 अक्टूबर तक चार दिनों के लिए दो जोड़ी एक्सप्रेस ट्रेनों (विंध्याचल और इटारसी-प्रयागराज एक्सप्रेस) को एक मिनट का अस्थायी ठहराव दिया जाएगा। यह निर्णय यात्रियों के सुचारु आवागमन को ध्यान में रखकर लिया गया है।

    By vikas verma
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Mon, 06 Oct 2025 07:58:31 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 06 Oct 2025 08:52:47 PM (IST)
    Railway News: माधवनगर मेले में यात्रियों को राहत, इन दो ट्रेनों को मिला अस्थायी ठहराव
    माधवनगर मेले में यात्रियों को राहत, दो ट्रेनों को मिला अस्थायी ठहराव (File Photo)

    HighLights

    1. माधवनगर मेले हेतु दो एक्सप्रेस ट्रेनों का अस्थायी ठहराव।
    2. ठहराव 8 से 11 अक्टूबर तक चार दिनों के लिए होगा।
    3. ट्रेनें इटारसी-भोपाल और इटारसी-प्रयागराज एक्सप्रेस हैं।

    नवदुिनया प्रतिनिधि, भोपाल: यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन ने सतगुरु बाबा नारायण शाहजी की बरसी एवं माधवनगर मेले के अवसर पर विशेष व्यवस्था की है। इसी क्रम में जबलपुर मंडल के निवार - कटनी रेलखंड स्थित माधवनगर स्टेशन पर दो जोड़ी एक्सप्रेस ट्रेनों का अस्थायी ठहराव देने का निर्णय लिया गया है।

    रेल प्रशासन के अनुसार यह ठहराव आठ अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक चार दिनों के लिए प्रदान किया जाएगा। इन ट्रेनों को माधवनगर स्टेशन पर एक मिनट का ठहराव दिया जाएगा ताकि मेले में आने-जाने वाले यात्रियों को सुविधा मिल सके।

    अस्थायी ठहराव वाली ट्रेन

    11271-11272 इटारसी-भोपाल-इटारसी विंध्याचल एक्सप्रेस - 11273-11274 इटारसी-प्रयागराज छिवकी-इटारसी एक्सप्रेस भोपाल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी नवल अग्रवाल ने बताया कि रेलवे प्रशासन यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सतत प्रयासरत है। त्योहारों और मेलों के दौरान यात्रियों की आवश्यकता को देखते हुए ऐसे ठहराव समय-समय पर जारी रहेंगे।

