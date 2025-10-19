MP में निकली सरकारी नौकरियां, ग्रुप-2 उपसमूह-3 में कुल 454 पदों पर होगी भर्ती, इस दिन से शुरु होंगे आवेदन

मेरी खबरें
    MPESB Recruitment: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ने समूह-2 उपसमूह 3 के पदों की भर्ती के लिए संयुक्त भर्ती परीक्षा-2025 के लिए नई नियमपुस्तिका जारी कर दी है। आवेदन प्रक्रिया को रोक दिया गया था। अब फिर आवेदन की प्रक्रिया 29 अक्टूबर से 12 नवंबर तक होंगे। आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि 29 अक्टूबर से 17 नवंबर तक निर्धारित की गई है।

    By Anjali rai
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sun, 19 Oct 2025 09:54:09 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 19 Oct 2025 09:54:09 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ने समूह-2 उपसमूह 3 (MPESB Group-2 Sub Group-3 Recruitment) के पदों की भर्ती के लिए संयुक्त भर्ती परीक्षा-2025 के लिए नई नियमपुस्तिका जारी कर दी है। आवेदन प्रक्रिया को रोक दिया गया था। अब फिर आवेदन की प्रक्रिया 29 अक्टूबर से 12 नवंबर तक होंगे। आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि 29 अक्टूबर से 17 नवंबर तक निर्धारित की गई है। परीक्षा 13 दिसंबर से दो पालियों में आयोजित की जाएगी। इसमें भी ट्रांसजेंडर को आवेदन करने का मौका दिया है।

    परीक्षा 454 पदों के लिए आयोजित की जाएगी

    नई नियम पुस्तिका के अनुसार भर्ती परीक्षा 454 पदों के लिए आयोजित की जाएगी। इन पदों पर भर्ती के लिए दोबारा पदों में संशोधन किया गया है। इस भर्ती में 115 पद बढ़े हैं। विभागवार रिक्त पदों में कनिष्ठ रेशम निरीक्षक, प्रयोगशाला तकनीशियन, सहायक यंत्री (सिविल/विद्युत/मैकेनिकल), स्वच्छता निरीक्षक, कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक, वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक आदि पद शामिल हैं।


    नई नियम पुस्तिका में कई पद जोड़े गए

    मंडल के अधिकारियों ने बताया कि समूह-2 उपसमूह-3 के अंतर्गत संयुक्त भर्ती परीक्षा का प्रारंभिक विज्ञापन दो सितंबर को जारी किया गया था, लेकिन संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास की मांग पर भर्ती प्रक्रिया स्थगित कर दी गई थी। तब यह भर्ती करीब 339 पदों के लिए आई थी। इस नई भर्ती के लिए पिछली नियम पुस्तिका के तहत आवेदन कर चुके उम्मीदवारों को दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। नई नियम पुस्तिका में नगर पालिका निगम कटनी, इंदौर, बुरहानपुर, भोपाल, देवास, मुरैना आदि के लिए पद जोड़े गए हैं।

