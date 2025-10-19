MP में निकली सरकारी नौकरियां, ग्रुप-2 उपसमूह-3 में कुल 454 पदों पर होगी भर्ती, इस दिन से शुरु होंगे आवेदन

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ने समूह-2 उपसमूह 3 (MPESB Group-2 Sub Group-3 Recruitment) के पदों की भर्ती के लिए संयुक्त भर्ती परीक्षा-2025 के लिए नई नियमपुस्तिका जारी कर दी है। आवेदन प्रक्रिया को रोक दिया गया था। अब फिर आवेदन की प्रक्रिया 29 अक्टूबर से 12 नवंबर तक होंगे। आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि 29 अक्टूबर से 17 नवंबर तक निर्धारित की गई है। परीक्षा 13 दिसंबर से दो पालियों में आयोजित की जाएगी। इसमें भी ट्रांसजेंडर को आवेदन करने का मौका दिया है।

परीक्षा 454 पदों के लिए आयोजित की जाएगी नई नियम पुस्तिका के अनुसार भर्ती परीक्षा 454 पदों के लिए आयोजित की जाएगी। इन पदों पर भर्ती के लिए दोबारा पदों में संशोधन किया गया है। इस भर्ती में 115 पद बढ़े हैं। विभागवार रिक्त पदों में कनिष्ठ रेशम निरीक्षक, प्रयोगशाला तकनीशियन, सहायक यंत्री (सिविल/विद्युत/मैकेनिकल), स्वच्छता निरीक्षक, कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक, वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक आदि पद शामिल हैं।