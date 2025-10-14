CM हेल्पलाइन पोर्टल पर झूठी शिकायत करने वालों की खैर नहीं, लिया जाएगा तगड़ा एक्शन

मेरी खबरें
    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Tue, 14 Oct 2025 11:48:55 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 15 Oct 2025 12:01:37 AM (IST)
    HighLights

    1. झूठी और बार-बार शिकायत करने वालों पर सख्ती करने जा रही है
    2. अनावश्यक शिकायत दर्ज करने वाले लोगों को चिह्नित किया जाएगा
    3. इसके लिए सभी कलेक्टरों से रिपोर्ट मांगी गई है, ताकि एक्शन हो सके

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया,भोपाल। सरकार अब झूठी और बार-बार शिकायत करने वालों पर सख्ती करने जा रही है। सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर अनावश्यक शिकायत दर्ज करने वाले लोगों को चिह्नित कर ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। इसके लिए सभी कलेक्टरों से रिपोर्ट मांगी गई है।

    सीएम हेल्पलाइन की निगरानी

    सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर तब शिकायत दर्ज की जाती है जब तहसील, जिला या संभाग स्तर पर समाधान नहीं होता। मुख्यमंत्री कार्यालय इसकी नियमित मॉनिटरिंग करता है और लंबित मामलों की ऑनलाइन सुनवाई खुद मुख्यमंत्री करते हैं। अब तक इस पोर्टल पर 3.42 करोड़ से अधिक शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं, जिनमें से 3.36 करोड़ का निराकरण किया गया है।


    शिकायतों का दुरुपयोग

    समीक्षाओं में सामने आया है कि कई जिलों में कुछ लोग बार-बार झूठी शिकायतें करते हैं। कई बार एक ही व्यक्ति कई बार शिकायत दर्ज कराता है, जिससे प्रणाली पर दबाव बढ़ता है। जनप्रतिनिधि और विभागों ने भी यह मुद्दा बैठकों में उठाया था कि झूठी और आदतन शिकायतें अनावश्यक परेशानी का कारण बनती हैं।

    कलेक्टरों को निर्देश

    सीएम हेल्पलाइन के संचालक संदीप अष्ठाना ने सभी कलेक्टरों को पत्र लिखकर कहा है कि ऐसे शिकायतकर्ताओं की पहचान की जाए। उनके मोबाइल नंबर, शिकायतों की संख्या और विवरण जुटाकर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं। इनकी जांच कराकर इन्हें काली सूची (ब्लैकलिस्ट) में डाला जाएगा ताकि सरकारी व्यवस्था का दुरुपयोग रोका जा सके।

