भोपाल में 150 रुपए के विवाद में कत्लेआम! तंदूर की रॉड से चीर दिया पेट, सात लोग घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल। कटाराहिल्स इलाके में रविवार रात एक मामूली पैसों के विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। सेठ जी ढाबे पर मात्र 150 रुपये के लेनदेन को लेकर झगड़ा इतना बढ़ा कि आधे गांव के लोग भिड़ गए। गुस्साए ग्रामीणों ने ढाबे पर हमला कर दिया और सामने खड़ी कारों में तोड़फोड़ कर दी।

हंगामे के बीच एक युवक के पेट में तंदूर की राड घोंप दी गई, जो आर-पार निकल गई। इस संघर्ष में ढाबा संचालक पिता-पुत्र समेत सात लोग घायल हो गए। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों का इलाज एम्स अस्पताल में चल रहा है।

कटाराहिल्स थाना पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर काउंटर केस दर्ज किया है। थाना प्रभारी सुनील दुबे के मुताबिक घायलों के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों पर धाराएं बढ़ाई जाएंगी।

कैसे शुरू हुआ विवाद

रविवार रात करीब 9 बजे कटारा गांव के अवधनारायण, रितिक और उनका एक साथी सेठ जी ढाबे पर पहुंचे। उन्होंने मटन का आर्डर दिया। बिल 650 रुपये बना, लेकिन युवकों ने 500 रुपये देने की जिद की। इसी पर विवाद बढ़ गया।

ढाबा संचालक किशोर चौकसे और उनके बेटों ने विरोध किया तो हाथापाई शुरू हो गई। इसी दौरान एक युवक ने फोन कर ग्रामीणों को बुला लिया। देखते-ही-देखते भीड़ इकट्ठी हो गई और जमकर पथराव व तोड़फोड़ हुई।

कार सर्विस सेंटर पर भी हमला

ढाबा संचालक किशोर पास में ही कार सर्विस सेंटर भी चलाते हैं। गुस्साई भीड़ ने वहां खड़ी कई कारों के कांच तोड़ दिए।

घायलों की सूची

संघर्ष में ढाबा संचालक किशोर चौकसे, उनके बेटे प्रियांशु और सनी सहित अवधनारायण, रितिक, प्रिंस और देवी सिंह घायल हो गए। सबसे गंभीर चोट दिनेश राजपूत को लगी है, जिनके पेट में तंदूर की राड आर-पार हो गई।

पुलिस कार्रवाई

प्रियांशु की शिकायत पर चार नामजद व अन्य पर, जबकि अवधनारायण की शिकायत पर किशोर व उनके बेटों समेत तीन लोगों पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद धाराएं बढ़ाने की तैयारी कर रही है।