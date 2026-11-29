राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। सात दिसंबर से प्रारंभ होने जा रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए द्वितीय अनुपूरक बजट प्रस्तुत करेगी। यह दस हजार करोड़ रुपये से अधिक का हो सकता है। इसमें अधोसंरचना निर्माण के कार्यों के लिए निर्माण विभागों को अतिरिक्त राशि देने का प्रविधान किया जा सकता है।

सहकारी अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव वहीं, प्रदेश में दुग्ध सहकारी समितियों का विस्तार करने के लिए अब 10 सदस्य होने पर समिति का गठन हो जाएगा। इसके लिए सहकारी अधिनियम में संशोधन प्रस्तावित किया गया है, जिसे सोमवार को कैबिनेट की स्वीकृति से विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा।