युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, MP पुलिस में 18,834 पदों पर भर्ती, अप्रैल-मई तक मिलेंगी नियुक्तियां

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में कॉन्स्टेबल से लेकर सब-इंस्पेक्टर (SI) और सूबेदार तक के कुल 18,834 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया को पंख लग गए हैं। पुलिस मुख्यालय ने इस पूरी चयन प्रक्रिया को अप्रैल-मई तक अंतिम रूप देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस महाभर्ती अभियान में दो अलग-अलग चरणों की रिक्तियां शामिल हैं।

इनमें पहला चरण (वर्ष 2025 की भर्ती) के 8,500 पद और दूसरा चरण (वर्ष 2026 की भर्ती) के 10,334 पद शामिल हैं। 2025 में शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया का अंतिम परिणाम 2026 के अंत तक घोषित कर दिया जाएगा। फिजिकल टेस्ट और रिजल्ट का शेड्यूल पुलिस भर्ती शाखा इस समय मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MP ESB) द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा के नतीजों की प्रतीक्षा कर रही है। एडीजी (चयन एवं भर्ती) शाहिद अबसार के अनुसार, जैसे ही ईएसबी लिखित परीक्षा के परिणाम सौंपेगा, सफल अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा (Physical Efficiency Test) की तैयारियां शुरू कर दी जाएंगी।