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युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, MP पुलिस में 18,834 पदों पर भर्ती, अप्रैल-मई तक मिलेंगी नियुक्तियां

मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में कॉन्स्टेबल से लेकर सब-इंस्पेक्टर (SI) और सूबेदार तक के कुल 18,834 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया को पंख लग गए हैं।

By Digital DeskEdited By: Mohan Kumar
Publish Date: Sat, 26 Sep 2026 02:55:26 PM (IST)Updated Date: Sat, 26 Sep 2026 02:55:26 PM (IST)
युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, MP पुलिस में 18,834 पदों पर भर्ती, अप्रैल-मई तक मिलेंगी नियुक्तियां
एमपी पुलिस में 18,834 पदों पर होगी बंपर भर्ती (सांकेतिक तस्वीर)

HighLights

  1. एमपी पुलिस में 18,834 पदों पर बंपर भर्ती
  2. मई 2027 तक पूरी होगी 18,834 पदों की प्रक्रिया
  3. 18 हजार से ज्यादा पदों के लिए फरवरी में होगा फिजिकल टेस्ट

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में कॉन्स्टेबल से लेकर सब-इंस्पेक्टर (SI) और सूबेदार तक के कुल 18,834 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया को पंख लग गए हैं। पुलिस मुख्यालय ने इस पूरी चयन प्रक्रिया को अप्रैल-मई तक अंतिम रूप देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस महाभर्ती अभियान में दो अलग-अलग चरणों की रिक्तियां शामिल हैं।

इनमें पहला चरण (वर्ष 2025 की भर्ती) के 8,500 पद और दूसरा चरण (वर्ष 2026 की भर्ती) के 10,334 पद शामिल हैं। 2025 में शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया का अंतिम परिणाम 2026 के अंत तक घोषित कर दिया जाएगा।

फिजिकल टेस्ट और रिजल्ट का शेड्यूल

पुलिस भर्ती शाखा इस समय मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MP ESB) द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा के नतीजों की प्रतीक्षा कर रही है। एडीजी (चयन एवं भर्ती) शाहिद अबसार के अनुसार, जैसे ही ईएसबी लिखित परीक्षा के परिणाम सौंपेगा, सफल अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा (Physical Efficiency Test) की तैयारियां शुरू कर दी जाएंगी।


योजना के मुताबिक, विभिन्न श्रेणियों के लिए फिजिकल टेस्ट फरवरी में आयोजित किए जाएंगे। इसके तुरंत बाद मेरिट लिस्ट तैयार कर अप्रैल-मई तक चयनित उम्मीदवारों को पदस्थापना (नियुक्ति) दे दी जाएगी।

18,834 रिक्तियों का पदवार ब्योरा

प्रथम चरण / 2025 भर्ती (कुल 8,500 पद)

आरक्षक (Constable): 7,500 पद

सूबेदार / सब-इंस्पेक्टर (SI): 500 पद

सूबेदार (मिनिस्ट्रियल) / एएसआई (एम): 500 पद

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द्वितीय चरण / 2026 भर्ती (कुल 10,334 पद):

आरक्षक (Constable): 7,500 पद

सूबेदार / सब-इंस्पेक्टर (SI): 507 पद

सूबेदार (मिनिस्ट्रियल) / एएसआई (एम): 655 पद

वाहन चालक (Driver): 1,000 पद

पुलिस बैंड कैडर: लगभग 672 पद