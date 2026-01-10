भोपाल में आदमपुर के भूजल में बैक्टीरिया, कचरा खंती से शुद्ध जल हो रहा दूषित

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। कभी जिस आदमपुर छावनी के कुओं और हैंडपंपों का पानी अमृत जैसा मीठा होता था, आज वहां की धरती जहर उगल रही है। रायसेन रोड पर स्थित इस गांव में पानी की समस्या अब केवल असुविधा नहीं, बल्कि एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या बन चुकी है। नगर निगम की जांच में भूजल (हैंडपंप, कुएं का पानी) के सैंपलों में ई-कोलाई बैक्टीरिया की पुष्टि ने ग्रामीणों की उन आशंकाओं पर मुहर लगा दी है, जिनसे वे पिछले आठ सालों से जूझ रहे हैं।

शुक्रवार को नवदुनिया की टीम ने जब ग्राउंड जीरो पर हकीकत देखी, तो ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। लोगों ने बताया कि वे कपड़े धोने और नहाने जैसे दैनिक कार्यों के लिए आज भी दूषित पानी का ही उपयोग करने को मजबूर हैं। सबसे डरावनी स्थिति गांव के सरकारी स्कूल की है, जहां बच्चे सड़क पर रखी टंकियों के पानी से अपनी प्यास बुझाते हैं।

कचरे के पहाड़ ने सोख ली गांव की सेहत आदमपुर की बदहाली की मुख्य जड़ है गांव से सटी कचरा खंती। यहां रोजाना राजधानी का करीब 800 टन कचरा डंप किया जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि साल 2018 से पहले यहां के जल स्रोत पूरी तरह शुद्ध थे, लेकिन कचरा खंती के शिफ्ट होने के बाद से भूजल प्रदूषित होना शुरू हुआ। कचरे से रिसने वाला गंदा तरल (लीचेट) धीरे-धीरे जमीन के भीतर उतरकर कुओं और बोरवेल में मिल गया है, जिससे पानी अब उपयोग के लायक नहीं बचा। ओवरहेड टैंक बना सफेद हाथी, टैंकर बने लाइफलाइन विडंबना देखिए कि गांव में पांच साल पहले जल-नल योजना के तहत 50 हजार लीटर की क्षमता वाला ओवरहेड टैंक बनाया गया था, लेकिन वह आज शो-पीस बनकर रह गया है। गांव के 8 हैंडपंप और 2 कुएं गंदगी और बदबू की मार झेल रहे हैं। फिलहाल गांव की 7 हजार की आबादी नगर निगम द्वारा रखी गई 12 टंकियों पर निर्भर है। रत्नागिरी क्षेत्र से आने वाले टैंकर ही अब इन ग्रामीणों की प्यास बुझा रहे हैं।