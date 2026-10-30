मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

भोपाल: फर्जी नाम से शिकायतें भेजकर साजिश रचने वाली महिला इंस्पेक्टर बर्खास्त, GRP में बड़ा एक्शन

जीआरपी में पदस्थ कार्यवाहक निरीक्षक बबीता कठेरिया को गंभीर अनुशासनहीनता के मामले में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।

By naman MishraEdited By: bhupendra Singh Rajput
Publish Date: Fri, 30 Oct 2026 12:05:43 PM (IST)Updated Date: Fri, 30 Oct 2026 12:05:43 PM (IST)
भोपाल: फर्जी नाम से शिकायतें भेजकर साजिश रचने वाली महिला इंस्पेक्टर बर्खास्त, GRP में बड़ा एक्शन
प्रतीकात्मक

HighLights

  1. जीआरपी में पदस्थ कार्यवाहक निरीक्षक बबीता कठेरिया बर्खास्त
  2. अनुशासनहीनता और झूठी शिकायतें करने का आरोप
  3. वरिष्ठ अधिकारियों को गुमराह करने की कोशिश की

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। जीआरपी में पदस्थ कार्यवाहक निरीक्षक बबीता कठेरिया को गंभीर अनुशासनहीनता के मामले में सेवा से हटा दिया गया है। विभागीय जांच में उन पर लगे तीनों आरोप सही पाए गए। आरोप है कि उन्होंने इटारसी और भोपाल के जीआरपी थाना प्रभारियों के खिलाफ दूसरे लोगों के नाम और पते का इस्तेमाल कर शिकायतें भेजीं।

विभाग के अनुसार, इन शिकायतों के जरिए वरिष्ठ अधिकारियों को गुमराह करने की कोशिश की गई। जांच में दोषी पाए जाने और पुराने सेवा रिकार्ड को देखते हुए विभाग ने उन्हें नौकरी से बर्खास्त करने का आदेश जारी किया है।


शिकायत के बाद एक्शन

विभागीय जांच के अनुसार, बबीता कठेरिया पर आरोप था कि उन्होंने इटारसी जीआरपी थाना प्रभारी संजय चौकसे के खिलाफ दो शिकायतें भेजीं। पहली शिकायत 26 अगस्त 2025 को पवन कुमार गुप्ता के नाम से और दूसरी छह सितंबर 2025 को श्यामलाल मीणा के नाम से भेजे जाने का आरोप है।

दोनों शिकायतें भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर एक स्थित डाकघर से भेजी गई थीं। इसी तरह, भोपाल जीआरपी थाना प्रभारी जहीर खान के खिलाफ 28 अगस्त 2025 को रामलाल सिंह के नाम से शिकायत भेजने का आरोप लगाया गया।

यह भी पढ़ें- Bhopal Crime: मां करती रही खरीदारी, 20 सेकंड में बच्ची के गले से उड़ाई चेन; CCTV खंगाल रही पुलिस

अधिकारियों को गुमराह किया

जांच में कहा गया कि इन शिकायतों में एक जैसी लिखावट थी और शिकायतकर्ताओं के नाम व पते का गलत इस्तेमाल किया गया था। विभाग का आरोप है कि इन शिकायतों के जरिए दोनों थाना प्रभारियों को उनके पद से हटवाकर स्वयं वहां पदस्थ होने की कोशिश की गई। जांच में इसे पुलिस विभाग के नियमों के खिलाफ माना गया।

विभागीय आदेश के अनुसार, बबीता कठेरिया को पहले भी कई बार दंडित किया जा चुका था, लेकिन उनके व्यवहार में सुधार नहीं हुआ। विभाग ने माना कि उनके आचरण का दूसरे पुलिसकर्मियों के अनुशासन पर भी बुरा असर पड़ रहा था।

पुलिस की वर्दी पहनने का मतलब यह नहीं है कि कोई भी अपनी मर्जी से काम करे। किसी अनुशासनहीन कर्मचारी को नौकरी में बनाए रखने से पूरे पुलिस बल पर बुरा असर पड़ता है। जीआरपी थाना प्रभारियों सुबह-शाम पुलिसकर्मियों की बैठक लें, नियमित अभ्यास कराने और उसकी वीडियो रिकार्डिंग अपलोड करें। - राजा बाबू सिंह, डीजी, रेलवे

एक क्लिक पर पढ़ें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की लेटेस्ट खबरें। Hindi News पढ़ें। MP News, Chhattisgarh news, आज का राशिफल और आज का मौसम से जुड़ी ताजा जानकारी पढ़ें।