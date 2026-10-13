भोपाल में बड़ी GST चोरी की साजिश! व्यापारी का खाता हैक कर 1.46 करोड़ का चूना लगाने की कोशिश

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) ने भोपाल के एक व्यापारी का जीएसटी खाता हैक कर 8,09,81,305 रुपये के 989 फर्जी इनवॉइस चढ़ाने और करीब 1.46 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी का प्रयास करने के मामले में दिल्ली के बसंत कुमार श्रीवास्तव उर्फ बसंत कुमार गौर व अन्य के खिलाफ मंगलवार को मामला दर्ज कर लिया है।

पुलिस के अनुसार, आरोपित ने व्यापारी की जानकारी के बिना उसके जीएसटी खाते का पासवर्ड बदला, दूसरी ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर जोड़े और फरवरी 2026 का GSTR-1 रिटर्न उसके नाम से फाइल कर दिया। शिकायतकर्ता भोपाल में प्रोप्राइटरशिप फर्म चलाते हैं, जिसका जीएसटी पंजीयन 19 जून 2025 को हुआ था।