कहीं रिश्तेदार तो कहीं फर्जी बैंक अफसर! भोपाल में साइबर ठगों ने 6 लोगों से उड़ाए 3.15 लाख रुपये

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी में साइबर ठग कहीं रिश्तेदार बनकर तत्काल मदद के नाम पर लोगों को चूना लगा रहे हैं तो कहीं बैंक अधिकारी बनकर क्रेडिट कार्ड की जानकारी हासिल की जा रही है। एक युवक को अश्लील वीडियो देखने के नाम पर जेल भेजने की धमकी देकर ठगा गया है। इसी तरह अलग-अलग छह शिकायतों में करीब 3.15 लाख रुपये की धोखाधड़ी की शिकायतें दर्ज की गई हैं।

रिश्तेदार बनकर 55 हजार रुपये उड़ाए पिपलानी निवासी डाक सहायक मोहम्मद आजम कुरैशी को उनके मामा के बेटे के मोबाइल नंबर से मैसेज आया। इसमें एक घंटे के भीतर रकम लौटाने का भरोसा देकर 55 हजार रुपये मांगे गए। उन्होंने रुपये भेज दिए, लेकिन बाद में पता चला कि रिश्तेदार का मोबाइल हैक कर साइबर ठगों ने वारदात की है।