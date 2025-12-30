मेरी खबरें
    भोपाल के दो बार एवं रेस्टोरेंट में जीएसटी का छापा, कार्रवाई जारी

    भोपाल के वसंत वन स्थित दो बार एवं रेस्ट्रोरेंट पर सोमवार शाम को राज्य जीएसटी विभाग का छापा पड़ा है। कार्रवाई देर रात तक जारी रही और मंगलवार को भी जारी ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Tue, 30 Dec 2025 01:22:38 AM (IST)Updated Date: Tue, 30 Dec 2025 01:31:10 AM (IST)
    भोपाल के दो बार एवं रेस्टोरेंट में जीएसटी का छापा, कार्रवाई जारी
    बार एवं रेस्टोरेंट पर जीएसटी का छापा (सांकेतिक फोटो)

    1. दो बार एवं रेस्टोरेंट पर जीएसटी का छापा
    2. सोमवार देर रात तक जीएसटी की कार्रवाई
    3. राजनीतिक दल से जुड़े व्यापारी का एक बार

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया भोपाल: स्टेट जीएसटी की कर अपवंचन विंग ने सोमवार शाम को भोपाल में बंसल वन स्थित दो अलग-अलग बार एवं रेस्टोरेंट में छापा मारा। विभाग की कार्रवाई देर रात तक जारी रही। इसमें एक बार-रेस्टोरेंट एक राजनीतिक दल से जुड़े व्यापारी का बताया जा रहा है।

    कर चोरी के संदेह में टीम ने कार्रवाई की है। जीएसटी की टीम ने दोनों जगह से बिलों की जानकारी ली है। यह भी देखा जा रहा है कि बिलों में कोई गड़बड़ी तो नहीं की गई है। डिजिटल डिवाइसों की भी जांच की जा रही है। जीएसटी के अधिकारियों ने बताया कि करवाई मंगलवार को भी जारी रहेगी इसके बाद ही पता चलेगा कि क्या गड़बड़ी की गई है।


    विभाग की ओर से इसे लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आयी है। कार्रवाई फिलहाल जारी है। इसके बाद ही आगे की जानकारी सामने आएगी।

