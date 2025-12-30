भोपाल के दो बार एवं रेस्टोरेंट में जीएसटी का छापा, कार्रवाई जारी

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया भोपाल: स्टेट जीएसटी की कर अपवंचन विंग ने सोमवार शाम को भोपाल में बंसल वन स्थित दो अलग-अलग बार एवं रेस्टोरेंट में छापा मारा। विभाग की कार्रवाई देर रात तक जारी रही। इसमें एक बार-रेस्टोरेंट एक राजनीतिक दल से जुड़े व्यापारी का बताया जा रहा है।

कर चोरी के संदेह में टीम ने कार्रवाई की है। जीएसटी की टीम ने दोनों जगह से बिलों की जानकारी ली है। यह भी देखा जा रहा है कि बिलों में कोई गड़बड़ी तो नहीं की गई है। डिजिटल डिवाइसों की भी जांच की जा रही है। जीएसटी के अधिकारियों ने बताया कि करवाई मंगलवार को भी जारी रहेगी इसके बाद ही पता चलेगा कि क्या गड़बड़ी की गई है।