भोपाल न्यूमार्केट में एक्सीडेंट के बाद लहराई बंदूक, विरोध किया तो धमकाया; वीडियो वायरल

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी के सबसे व्यस्त न्यू मार्केट सिग्नल पर रसूख और दबंगई का एक मामला सामने आया है। एक तेज रफ्तार कार चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए आगे चल रहे बाइक सवार को टक्कर मार दी। जब पीड़ित ने इसका विरोध किया, तो आरोपित ने अपनी दबंगई दिखाते हुए बीच सड़क पर पिस्टल निकाल ली और राहगीरों के सामने ही जान से मारने की धमकी देने लगा।

इस पूरी घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने वीडियो पर संज्ञान खुद संज्ञान लेकर कार चालक पर एफआईआर दर्ज कर ली है। एक्सीडेंट के बाद दबंगई टीटीनगर थाना पुलिस के अनुसार, यह घटना 27 अक्टूबर 2026 की शाम करीब साढ़े 7 बजे की है। न्यू मार्केट सिग्नल के पास एक बाइक सवार अपने रास्ते जा रहा था, तभी पीछे से आ रही एक अनियंत्रित कार ने उसमें टक्कर मार दी।

टक्कर के बाद जब विवाद बढ़ा, तो कार चालक गाड़ी से नीचे उतरा और अपनी गलती स्वीकार करने के बजाय उलटे बाइक सवार पर रौब झाड़ने लगा। बात इतनी बढ़ गई कि आरोपित ने कमर से पिस्टल निकाली और सरेआम हथियार लहराते हुए युवक को धमकाने लगा। आम लोगों में फैला भय, पुलिस ने दर्ज किया मामला न्यू मार्केट जैसे अत्यधिक भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक और व्यस्त मार्ग पर हुई इस गुंडागर्दी से वहां मौजूद राहगीरों में भारी दहशत फैल गई। खुलेआम इस तरह हथियार लहराने की घटना से सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।