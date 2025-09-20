मध्यप्रदेश में हथियारों का बड़ा फर्जीवाड़ा... 30 शूटर्स के शस्त्र लाइसेंस निलंबित, खेल की आड़ में बेच रहे थे बंदूक-कारतूस

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी में शस्त्र लाइसेंसों को लेकर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है। शूटिंग प्रतियोगिताओं की आड़ में बंदूक और कारतूसों का कारोबार करने के मामले में 30 शूटर्स के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने यह कार्रवाई जांच टीम की रिपोर्ट के आधार पर की।

दरअसल, कई शूटर्स ने पुलिस और प्रशासन को गलत जानकारी देकर लाइसेंस बनवाए थे और उनका दुरुपयोग करते हुए बड़ी संख्या में हथियार और कारतूस खरीदे-बेचे। जांच के दौरान शूटर्स सही जानकारी भी उपलब्ध नहीं करवा पाए थे। जांच में सामने आया मामला सात अगस्त को गठित टीम ने राजधानी के 80 शूटर्स को नोटिस जारी कर रिकॉर्ड मांगा था। 25 से 29 अगस्त तक हुई सुनवाई के बाद जांच टीम ने रिपोर्ट सौंपी। इसमें खुलासा हुआ कि शूटर्स लंबे समय से प्रतियोगिताओं में शामिल नहीं हो रहे थे और कई ने फर्जी घोषणापत्र देकर लाइसेंस का नवीनीकरण भी करवाया। कुछ शूटर्स पर आपराधिक प्रकरण और वन अपराध भी दर्ज पाए गए।