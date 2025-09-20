मेरी खबरें
    मध्य प्रदेश में फिल्मी स्टाइल में लूट... चलते ट्रक में चढ़े लुटेरे, बंदूक की नोक पर चालक को बनाया बंधक, वीडियो वायरल

    सागर जिले के गौरझामर-देवरी क्षेत्र से गुजरते झांसी-लखनादौन फोरलेन हाइवे पर लुटेरों ने फिल्मी अंदाज में वारदात को अंजाम दिया। पार्सल लेकर जा रहे ट्रक में चलते-चलते तीन लुटेरे चढ़ गए और बंदूक की नोक पर चालक को बंधक बना लिया।

    By Vishnu soni
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sat, 20 Sep 2025 02:33:06 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 20 Sep 2025 02:33:06 AM (IST)
    1. झांसी-लखनादौन फोरलेन हाइवे पर लुटेरों ने फिल्मी अंदाज में वारदात को अंजाम दिया
    2. तीन लुटेरे चढ़ गए और बंदूक की नोक पर चालक को बंधक बना लिया
    3. घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस और हाइवे पेट्रोलिंग टीम हरकत में आ गई

    नईदुनिया प्रतिनिधि, सागर। सागर जिले के गौरझामर-देवरी क्षेत्र से गुजरते झांसी-लखनादौन फोरलेन हाइवे पर लुटेरों ने फिल्मी अंदाज में वारदात को अंजाम दिया। पार्सल लेकर जा रहे ट्रक में चलते-चलते तीन लुटेरे चढ़ गए और बंदूक की नोक पर चालक को बंधक बना लिया। इसके बाद मारपीट कर ट्रक पर कब्जा कर लिया और चालक को लेकर नरसिंहपुर जिले के मुंगवानी थाना क्षेत्र तक पहुंच गए। यहां चालक से लूटपाट करने के बाद उसे छोड़कर आरोपी फरार हो गए।

    वीडियो वायरल

    यह पूरी वारदात ट्रक के केबिन में लगे कैमरे में कैद हो गई और वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से बहुप्रसारित हो गया। वीडियो में तीन लुटेरे ट्रक में चढ़ते, चालक से मारपीट करते और पिस्टल दिखाकर डराते हुए नजर आ रहे हैं। एक लुटेरा तो खुद स्टेयरिंग थामकर ट्रक चलाने लगता है। भयभीत चालक लगातार मदद के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन आरोपी बेखौफ होकर ट्रक आगे बढ़ाते रहे।

    पुलिस हरकत में

    घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस और हाइवे पेट्रोलिंग टीम हरकत में आ गई। इलाके में नाकेबंदी कर संदिग्ध वाहनों की तलाशी ली जा रही है। ट्रक से मिले सीसीटीवी फुटेज जब्त कर लिए गए हैं और आरोपितों की पहचान की कोशिश की जा रही है। अनुमान है कि वारदात में तीन आरोपी शामिल थे।

    पुलिस का कहना है कि चालक ने नरसिंहपुर जिले के मुंगवानी थाना क्षेत्र में शिकायत दर्ज कराई है। सागर जिले में यदि शिकायत आती है तो उसकी जांच की जाएगी। बता दें, इसी तरह की एक वारदात पिछले साल बांदरी में सामने आई थी, जहां ट्रक से करोड़ों रुपये के आईफोन लूट लिए गए थे।

