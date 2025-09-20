मध्य प्रदेश में फिल्मी स्टाइल में लूट... चलते ट्रक में चढ़े लुटेरे, बंदूक की नोक पर चालक को बनाया बंधक, वीडियो वायरल

नईदुनिया प्रतिनिधि, सागर। सागर जिले के गौरझामर-देवरी क्षेत्र से गुजरते झांसी-लखनादौन फोरलेन हाइवे पर लुटेरों ने फिल्मी अंदाज में वारदात को अंजाम दिया। पार्सल लेकर जा रहे ट्रक में चलते-चलते तीन लुटेरे चढ़ गए और बंदूक की नोक पर चालक को बंधक बना लिया। इसके बाद मारपीट कर ट्रक पर कब्जा कर लिया और चालक को लेकर नरसिंहपुर जिले के मुंगवानी थाना क्षेत्र तक पहुंच गए। यहां चालक से लूटपाट करने के बाद उसे छोड़कर आरोपी फरार हो गए।

वीडियो वायरल यह पूरी वारदात ट्रक के केबिन में लगे कैमरे में कैद हो गई और वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से बहुप्रसारित हो गया। वीडियो में तीन लुटेरे ट्रक में चढ़ते, चालक से मारपीट करते और पिस्टल दिखाकर डराते हुए नजर आ रहे हैं। एक लुटेरा तो खुद स्टेयरिंग थामकर ट्रक चलाने लगता है। भयभीत चालक लगातार मदद के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन आरोपी बेखौफ होकर ट्रक आगे बढ़ाते रहे।