    ग्वालियर-चंबल क्षेत्र अब भी डकैतों के साए में, योगेंद्र गुर्जर का गिरोह है सक्रिय; MP के नौ जिले डकैत प्रभावित घोषित

    MP News: मध्य प्रदेश के ग्वालियर-चंबल अंचल को डकैत मुक्त करने के दावों के बीच सच्चाई यह है कि अब भी प्रदेश के नौ जिले डकैतों से प्रभावित हैं। इनमें महाकोशल-विंध्य के जिले भी शामिल हैं। डकैत प्रभावित जिले ग्वालियर, शिववुरी, मुरैना, भिंड, श्योपुर, दतिया, रीवा, सतना और पन्ना हैं।

    By sourabh soni
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Fri, 21 Nov 2025 06:41:34 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 21 Nov 2025 06:41:34 PM (IST)
    ग्वालियर-चंबल क्षेत्र अब भी डकैतों के साए में, योगेंद्र गुर्जर का गिरोह है सक्रिय; MP के नौ जिले डकैत प्रभावित घोषित
    MP के नौ जिले डकैत प्रभावित घोषित

    HighLights

    1. मध्य प्रदेश में फिर डकैत सक्रिय, नौ जिले प्रभावित
    2. ग्वालियर-चंबल में योगेंद्र गुर्जर का गिरोह है सक्रिय
    3. योगेंद्र पर पुलिस ने 30 हजार रुपये का इनाम किया घोषित

    सौरभ सोनी, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश के ग्वालियर-चंबल अंचल को डकैत मुक्त करने के दावों के बीच सच्चाई यह है कि अब भी प्रदेश के नौ जिले डकैतों से प्रभावित हैं। इनमें महाकोशल-विंध्य के जिले भी शामिल हैं। डकैत प्रभावित जिले ग्वालियर, शिववुरी, मुरैना, भिंड, श्योपुर, दतिया, रीवा, सतना और पन्ना हैं। मध्य प्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 प्रदेश के इन जिलों के कुछ थानों, क्षेत्रों में अभी भी लागू है। इनमें से छह जिलों का संपूर्ण क्षेत्र डकैतों से प्रभावित है।

    ग्वालियर-चंबल में योगेंद्र गुर्जर का गिरोह है सक्रिय

    ग्वालियर-चंबल अंचल में योगेंद्र गुर्जर का गिरोह सक्रिय है। इस गिरोह के सरगना योगेंद्र पर राजस्थान और मप्र पुलिस ने 30 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। प्रदेश में सीमावर्ती राज्यों से अंतरराज्यीय डकैत गिरोह की सक्रियता बढ़ी है। इनमें दस्यु प्रभावित क्षेत्रों में डकैती की घटनाएं अधिक होती है। वर्ष 2020 से लेकर वर्ष 2024 तक डकैती के 300 से अधिक प्रकरण दर्ज किए गए हैं। वर्तमान जो डकैत गिरोह सक्रिय हैं वह अन्य राज्यों से आकर डकैती और लूट की घटनाओं को अंजाम देने वालों का समूह है। जिनके विरुद्ध पांच साल में अलग-अलग प्रकरण भी दर्ज किए गए हैं।


    योगेंद्र गिरोह दो राज्यों के लिए बना मुसीबत

    ग्वालियर-चंबल में योगेंद्र गुर्जर का गिरोह सक्रिय है। इस गिरोह ने मध्य प्रदेश के साथ ही राजस्थान में भी डकैती की है। पुलिस के साथ इस गिरोह की मुठभेड़ भी हो चुकी है, योगेंद्र व उसके साथी फरार हैं। हालांकि योगेंद्र के गिरोह में शामिल डकैत तहसीला गुर्जर ने राजस्थान के धौलपुर में सरेंडर कर दिया था। वह धौलपुर के मौरोली का रहने वाला है। तहसीला के विरुद्ध धौलपुर के अलावा मध्य प्रदेश के थाना सरायछौला मुरैना, तिघरा ग्वालियर, सेसईपुरा श्योपुर में लूट, अपहरण, हत्या का प्रयास, फिरौती व पुलिस मुठभेड़ के कई मामले दर्ज हैं।

    डकैती प्रभावित जिले व क्षेत्र

    जिला--जिले का प्रभावित क्षेत्र

    ग्वालियर-- संपूर्ण जिला ग्वालियर

    शिवपुरी-- संपूर्ण जिला शिवपुरी

    मुरैना-- संपूर्ण जिला मुरैना

    भिंड-- संपूर्ण जिला भिंड

    श्योपुर-- संपूर्ण जिला श्योपुर

    दतिया-- संपूर्ण जिला दतिया

    रीवा-- थाना डभौरा, अतरैला, पनवार, जवा, जनेह, सेमरिया, सिरमौर।

    सतना-- थाना सिंहपुर, चित्रकूट (नया गांव), सभापुर, बरौधा, मझगवां, धारकुंडी।

    पन्ना-- थाना अजयगढ़, धरमपुर, बृजपुर, मडला।

    नोट- इसमें रेल थाना भी है। जीआरपी ग्वालियर बीजी, ग्वालियर एनजी, जीआरपी मुरैना।

