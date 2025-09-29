MP के छात्रों के लिए बड़ी खबर... बोर्ड परीक्षा के पैटर्न पर बनेंगे छमाही के प्रश्नपत्र, तीन नवंबर से शुरू होंगी परीक्षाएं

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नौवीं से 12वीं तक की छमाही परीक्षाएं तीन नवंबर से शुरू होंगी। इस बार बोर्ड व वार्षिक परीक्षा पैटर्न के आधार पर प्रश्नपत्र तैयार किए जाएंगे। एमपी राज्य ओपन बोर्ड इन कक्षाओं के प्रश्नपत्र माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से प्रशिक्षित शिक्षकों से तैयार कराए जाएंगे। मंडल द्वारा जारी अंक योजना और अक्टूबर तक के पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्नपत्र तैयार किए जाएंगे। परीक्षा के दिन भी कक्षाएं लगाई जाएंगी और अगले दिन के विषय की तैयारी कराई जाएगी। इसके बाद इसका परिणाम घोषित होते ही विद्यार्थियों को समूहों में बांटा जाएगा और उनके लिए रेमेडियल कक्षाएं लगाई जाएंगी।

छमाही परीक्षा की समय सारणी जारी लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) ने छमाही परीक्षा की समय सारणी जारी कर दी है। साथ ही स्कूलों के प्राचार्यों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं कि छमाही परीक्षा के बाद इन चारों कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा यह चिह्नित किया जाएगा कि कौन सा विद्यार्थी किस विषय में कमजोर है या उसे किन विषयों में कम अंक आए हैं। इसमें मुख्य रूप से गणित और अंग्रेजी के लिए कक्षाएं लगाई जाएंगी। अगर किसी विद्यार्थी को अन्य विषयों में समस्या है तो उसके समाधान के लिए भी कक्षाएं लगाई जाएंगी। बता दें, कि इस बार सभी परीक्षाएं एक माह पहले आयोजित की जा रही है। एमपी बोर्ड 10वीं व 12वीं की परीक्षा सात फरवरी से आयोजित होंगी।