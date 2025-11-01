MP के दुर्गम क्षेत्रों में घर-घर पहुंचेंगी स्वास्थ्य सेवाएं, सीएम मोहन यादव ने 6 मोबाइल मेडिकल यूनिट को दिखाई झंडी

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर केंद्र सरकार द्वारा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में प्रदेश में चल रही स्वास्थ्य सेवाओं के विकास एवं विस्तार की सभी गतिविधियों को नई दिशा मिल रही है। इस अभियान में स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदेश के दूरस्थ जनजातीय ग्रामों से जोड़ने के उद्देश्य से चलित चिकित्सालय इकाई मोबाइल मेडिकल यूनिट (एमएमयू) का संचालन किया जा रहा है। यह मोबाइल यूनिट गांव तक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएगी। यह बात मुख्यमंत्री डा मोहन यादव ने शनिवार को मुख्यमंत्री निवास से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान अंतर्गत आलीराजपुर, खंडवा, धार और झाबुआ में छह मोबाइल मेडिकल यूनिट्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के दौरान कही।

प्रदेश में कुल 72 मोबाइल मेडिकल यूनिट संचालित मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पहले ही प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जन-मन) के अंतर्गत 21 जिलों के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) को घर पर निशुल्क प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 66 मोबाइल मेडिकल यूनिट संचालित की जा रही है। छह नई यूनिट को मिलाकर अब प्रदेश में कुल 72 मोबाइल मेडिकल यूनिट संचालित होगी।