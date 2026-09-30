त्विषा शर्मा डेथ केस : पूर्व जज गिरीबाला सिंह को आंशिक राहत, सीबीआई को नहीं मिले दहेज मांग के साक्ष्य

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। हाई कोर्ट से बहुचर्चित त्विषा शर्मा डेथ केस में मृतका की सास व पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरीबाला सिंह को बुधवार को आंशिक राहत मिली। दहेज के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य नहीं न्यायमूर्ति अजय कुमार निरंकारी की एकलपीठ के समक्ष उनकी नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान सीबीआई ने लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर बताया कि जांच में दहेज की मांग किए जाने के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले हैं, जिसके चलते दहेज प्रतिषेध अधिनियम की संबंधित धाराएं विलोपित कर दी गई हैं।

याचिका में आवश्यक संशोधन करने के निर्देश इस पर एकलपीठ ने गिरीबाला सिंह को जमानत याचिका में आवश्यक संशोधन करने के निर्देश दिए और अगली सुनवाई आठ अक्टूबर को निर्धारित की। स्वत: समाप्त नहीं होते हैं अन्य आरोप सीबीआई की ओर से प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के अनुसार गवाहों के बयान, बैंक लेन-देन सहित उपलब्ध साक्ष्यों की जांच में दहेज मांग के आरोप की पुष्टि नहीं हुई। हालांकि, इससे प्रकरण में लगाए गए अन्य आरोप स्वत: समाप्त नहीं होते हैं।