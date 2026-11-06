एमपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र 7 से 11 दिसंबर तक, बिना छुट्टी 5 दिन चलेगी सदन की कार्यवाही

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा का शीतकालीन सत्र आगामी 7 से 11 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। राज्यपाल मंगुभाई पटेल की औपचारिक मंजूरी मिलने के बाद विधानसभा सचिवालय ने 12वें सत्र की अधिसूचना जारी कर प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी हैं।

पांच दिवसीय इस संक्षिप्त सत्र के दौरान सदन की बैठकें बिना किसी अवकाश के निरंतर चलेंगी। इस दौरान मोहन यादव सरकार वित्तीय वर्ष का दूसरा अनुपूरक बजट और कई महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक सदन के पटल पर रखकर पारित कराने की रूपरेखा तैयार कर चुकी है, जिसके लिए वित्त विभाग स्तर पर आवश्यक दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं।