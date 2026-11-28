नईदुनिया, प्रतिनिधि, भोपाल। ट्विषा शर्मा की मौत के मामले में मध्य प्रदेश की पूर्व जज गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका पर एक दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट की सूची के अनुसार, उनकी याचिका एसएलपी (क्रिमिनल) नंबर 22697/2026 को एक दिसंबर 2026 के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

यह मामला सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट नंबर-1 में क्रमांक आठ पर लगा है।

हालांकि, याचिका की सुनवाई उस दिन के लिए जारी आदेशों के अधीन रहेगी। मामले में गिरिबाला सिंह ने मध्य प्रदेश शासन के विरुद्ध जमानत की मांग की है। फिलहाल सुनवाई होने और याचिका पर किसी निर्णय की पुष्टि नहीं हुई है।