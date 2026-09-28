त्विषा शर्मा मामला: समर्थ सिंह की जमानत याचिका पर 29 को भोपाल कोर्ट में सुनवाई, हाईकोर्ट में पूर्व जिला जज की अर्जी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मॉडल व अभिनेत्री त्विषा शर्मा की मौत के मामले में आरोपित समर्थ सिंह की ओर से भोपाल की अदालत में जमानत याचिका दायर की गई है। याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होगी। बचाव पक्ष ने जमानत के लिए तर्क दिया है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मामले में अधूरा आरोप पत्र पेश किया है।

इसी आधार पर समर्थ को जमानत दिए जाने की मांग की गई है। इस मामले में समर्थ सिंह के अलावा उनकी मां और पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह भी आरोपित हैं। गिरिबाला सिंह की ओर से भी जमानत याचिका दायर की गई है, जिस पर जबलपुर स्थित मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस तरह मामले में दोनों आरोपितों की जमानत को लेकर अलग-अलग अदालतों में कानूनी प्रक्रिया चल रही है।