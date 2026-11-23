नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। रहवासी क्षेत्रों में संचालित व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई होगी। इससे पहले नगर निगम ने शुक्रवार को 10 पेज का हलफनामा न्यायालय में पेश कर दिया है, जिसमें अब तक की कार्रवाई का ब्योरा दिया गया है।

निगम ने तीन चरणों में 9,992 नोटिस जारी करने और 639 संपत्तियां सील करने का दावा किया गया है। साथ ही भवन अनुज्ञा शाखा से स्वीकृत अनुमति के विपरीत किए गए निर्माणों को तोड़ने की कार्रवाई भी बताई गई है।

16 नवंबर से शुरू हुई कार्रवाई

हालांकि, निगम के दावों के बीच अरेरा कॉलोनी और रोहित नगर में कार्रवाई की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।निगम के अनुसार, सीलिंग अभियान के पहले चरण में 101 और दूसरे चरण में 190 संपत्तियां सील की गईं। तीसरे चरण की कार्रवाई 16 नवंबर से शुरू हुई। संबंधित प्रतिष्ठानों को 24 घंटे का नोटिस देने के बाद 18 नवंबर से सीलिंग शुरू की गई। इस चरण में 348 संपत्तियां सील करने का दावा है। इस तरह तीनों चरणों में कुल 639 संपत्तियों पर ताले लगाए गए।

अरेरा और रोहित नगर में कार्रवाई पर सवाल

अरेरा कॉलोनी के नंबर-10 मार्केट के पास 19 नवंबर को निर्माणाधीन शोरूम पर निगम का अमला जेसीबी लेकर पहुंचा, लेकिन कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी। ई-चार क्षेत्र में प्रस्तावित कार्रवाई भी टाल दी गई। रोहित नगर में भी कार्रवाई को लेकर याचिकाकर्ता विवेक त्रिपाठी और रहवासियों ने सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि कुछ प्रतिष्ठान दिन में बंद या सील रहते हैं, लेकिन शाम होते ही दोबारा खुल जाते हैं।