MP Weather: मध्य प्रदेश में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट, भोपाल से लेकर इंदौर तक झमाझम बरसेंगे बादल

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। प्रदेश में एक बार फिर मौसम करवट लेने जा रहा है। रविवार को दिनभर तेज धूप और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। लेकिन मंगलवार (27 अक्टूबर) से प्रदेश के दक्षिण-पूर्वी जिलों में वर्षा होने की संभावना है।

प्रदेश में वर्षा की गतिविधियां देखने को मिलेंगी मौसम विज्ञानी प्रमेंद्र कुमार ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन तेजी से आगे बढ़ रहा है। 26 अक्टूबर को यह गहरे अवदाब में तब्दील होकर पश्चिम-उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ेगा और 27 को भीषण चक्रवाती तूफान का रूप ले लेगा। इसके साथ ही उत्तरी राजस्थान पर चक्रवातीय हवाओं का घेरा और उत्तरी हरियाणा पर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। इन मानसूनी प्रणालियों के संयुक्त प्रभाव से प्रदेश में वर्षा की गतिविधियां देखने को मिलेंगी।