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कौन है एमपी की शिवानी शर्मा? जिसकी 'मन की बात' में पीएम मोदी ने कहानी की साझा, दिया गया था गार्ड ऑफ ऑनर

PM Modi Mann Ki Baat: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को 'मन की बात' में नर्मदापुरम जिले की शिवानी का भी जिक्र किया। इनके अंगदान से तीन अन्य लोगों को नया जीवन मिला था।

By Digital DeskEdited By: Dheeraj Belwal
Publish Date: Sun, 25 Oct 2026 08:19:35 PM (IST)Updated Date: Sun, 25 Oct 2026 08:20:14 PM (IST)
कौन है एमपी की शिवानी शर्मा? जिसकी 'मन की बात' में पीएम मोदी ने कहानी की साझा, दिया गया था गार्ड ऑफ ऑनर
'मन की बात' में पीएम मोदी ने किया नर्मदापुरम की शिवानी का जिक्र।

HighLights

  1. 'मन की बात' में पीएम मोदी ने किया नर्मदापुरम की शिवानी का जिक्र
  2. अंगदान से 3 लोगों को मिला नया जीवन, दिया गया था गार्ड ऑफ ऑनर
  3. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की परिजनों के साहसिक निर्णय की है प्रशंसा

नईदुनिया प्रतिनिधि, नर्मदापुरम। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को 'मन की बात' में नर्मदापुरम जिले की शिवानी का भी जिक्र किया। इनके अंगदान से तीन अन्य लोगों को नया जीवन मिला था। आइआइटी मद्रास में ‘सुधा गोपालकृष्णन ब्रेन सेंटर’ के उद्घाटन को संदर्भित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मस्तिष्क पर उन्नत शोध में अंगदान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

सड़क हादसे में घायल शिवानी को एम्स में घोषित किया गया था ब्रेन डेड

बता दें, बनखेड़ी के खापाखुर्द की 30 वर्षीय विलासा टांटी शर्मा (शिवानी) 10 अक्टूबर को सलकनपुर माता के दर्शन के लिए निकली थीं। रास्ते में दुर्घटना का शिकार हो गईं। 14 अक्टूबर को एम्स भोपाल में उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया।


तीन मरीजों को मिला नया जीवन, पुलिस दस्ते ने दिया 'गार्ड ऑफ ऑनर'

स्वजन ने अंगदान पर सहमति दी और 15 अक्टूबर को शिवानी की एक किडनी एम्स भोपाल में एक मरीज को प्रत्यारोपित की गई। दूसरी किडनी और लिवर भोपाल के बंसल अस्पताल में मरीजों को प्रत्यारोपित किए गए। 16 अक्टूबर को खापाखुर्द में शिवानी के अंतिम संस्कार के दौरान पुलिस के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया।

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