MP Weather: एमपी में तूफान अर्णव का दिखेगा असर, 28 अक्टूबर से भोपाल-इंदौर समेत 27 जिलों में होगी बारिश

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। प्रदेश में सोमवार को मौसम भले ही शुष्क रहा और दिन में तीखी धूप खिली रही, लेकिन जल्द ही फिजा बदलने वाली है। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवातीय तूफान अर्णव तेजी से आगे बढ़ रहा है।

27 अक्टूबर को इसके अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने और 28 अक्टूबर को आंध्र तट पार करने के आसार हैं। इसके साथ ही हरियाणा और राजस्थान पर बने सिस्टम व नए पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश में मौसम का मिजाज पलटेगा।