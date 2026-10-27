MP Weather: भोपाल समेत एमपी के 13 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, 29 अक्टूबर को भी ऑरेंज अलर्ट जारी

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हुआ चक्रवाती तूफान अर्नव तेजी से पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है। वर्तमान में इसकी स्थिति दक्षिण विशाखापट्टनम से लगभग 170 किलोमीटर दूर दर्ज की गई है। इस शक्तिशाली सिस्टम का असर देश के कई राज्यों के साथ-साथ अब मध्य प्रदेश पर भी दिखना शुरू हो गया है। मंगलवार को प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में दिनभर बादलों का डेरा रहा और शाम साढ़े पांच बजे तक मंडला जिले में हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई।

प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में तूफान का प्रभाव देखने को मिलेगा मौसम विज्ञानी पीके रैकवार ने बताया कि बुधवार से प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में तूफान का प्रभाव देखने को मिलेगा। अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला और बालाघाट जिलों में कहीं-कहीं अति भारी वर्षा के आसार हैं। सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर और सिवनी में गरज-चमक के साथ वर्षा हो सकती है। रीवा समेत 13 जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा और भोपाल, सीहोर, विदिशा, दतिया, भिंड व टीकमगढ़ में बादल छाएंगे और हल्की वर्षा हो सकती है।