MP Weather: एमपी में आने लगीं बर्फीली हवाएं, 5 नवंबर को सिवनी-बालाघाट समेत 5 जिलों में बारिश

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। प्रदेश में गुलाबी ठंड (MP Weather 5th november) की आमद के साथ ही दिन और रात के पारे में बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। बुधवार को पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क रहा और किसी भी जिले में वर्षा दर्ज नहीं हुई। दिन के वक्त खिली तेज धूप की हल्की गर्माहट और सूरज ढलते ही रात में बढ़ती सिहरन ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया है।

दमोह में 14.4 डिग्री के साथ सबसे ठंडी रात मैदानी इलाकों में दमोह में न्यूनतम तापमान 14.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जिससे यह प्रदेश की सबसे ठंडी रात रही। इसके अलावा रायसेन में पारा 15.4 डिग्री और ग्वालियर में 16.1 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। इसके उलट शिवपुरी में 21.0 डिग्री और नर्मदापुरम में 20.2 डिग्री में रातें अन्य जिलों के मुकाबले अपेक्षाकृत गर्म रहीं।