MP Weather Update: छठ पर बदलेगा आज मौसम का मिजाज, इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम सहित प्रदेश के इन इलाकों में होगी झमाझम बारिश

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बने गहरे अवदाब और नमी भरी हवाओं के चलते कई जिलों में रविवार को रुक-रुककर बारिश हुई। इसी कारण अक्टूबर का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया और तापमान सामान्य से 8 डिग्री तक नीचे चला गया।

रविवार सुबह साढ़े आठ बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक श्योपुर में 46 मिमी, मलाजखंड में 23, इंदौर में 11, नर्मदापुरम में 9, भोपाल और रतलाम में 8, धार और पचमढ़ी में 7, उज्जैन में 3, जबलपुर में 2 और दमोह व मंडला में 1-1 मिमी वर्षा हुई।

रात का न्यूनतम तापमान खंडवा में 16.4 डिग्री दर्ज किया गया। भोपाल में दिन का अधिकतम तापमान 24.2 डिग्री रहा, जो सामान्य से 7.9 डिग्री कम था। अक्टूबर-2019 के बाद यह सबसे ठंडा दिन रहा।

आज कहां होगी बारिश

मौसम विज्ञानियों ने अनुमान जताया है कि सोमवार को प्रदेश के ज्यादातर जिलों में बारिश होगी। खासकर इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग के कई हिस्सों में तेज बौछारें गिरने की संभावना है।

मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी में बना गहरा अवदाब सोमवार तक पश्चिम-मध्य खाड़ी में पहुंचकर चक्रवात में बदल सकता है। वहीं, अरब सागर के मध्य भाग में भी अवदाब सक्रिय है। इससे लेकर पश्चिमी मध्य प्रदेश तक द्रोणिका बनी हुई है।

मौसम विशेषज्ञ अजय शुक्ला के मुताबिक, अरब सागर से आ रही नमी के कारण अगले तीन दिन तक बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है।

24 घंटे में हुई बारिश

रविवार सुबह तक पिछले 24 घंटों में खरगोन में 35.8 मिमी, बैतूल में 24.6, सागर में 18.8, उज्जैन में 17, मलाजखंड में 11, मंडला में 10, श्योपुर में 9.4, जबलपुर में 9, नर्मदापुरम में 8.7, खंडवा में 8, टीकमगढ़ में 6, धार में 4.5, छिंदवाड़ा में 3.8, रायसेन में 3.4, नरसिंहपुर में 3 और भोपाल में 2 मिमी बारिश दर्ज की गई।