110 डेसिबल तक शोर : MP में डीजे का 'कानून से ऊपर' ट्रेंड, विवाह-शोभायात्राओं से शहर बन रहा गंभीर स्वास्थ्य संकट

मदन मोहन मालवीय, नईदुनिया भोपाल। शहर पर बढ़ता शोर अब सिर्फ असुविधा नहीं, बल्कि एक गंभीर स्वास्थ्य संकट बनता जा रहा है। विवाह-सीजन, धार्मिक शोभायात्राओं और जुलूसों में हाई-वाल्यूम डीजे के उपयोग ने कई इलाकों में ध्वनि प्रदूषण को खतरनाक स्तर तक पहुँचा दिया है। शोर नियंत्रण के नियम साफ तौर पर कहते हैं कि रात 10 बजे के बाद किसी भी तरह का तेज़ संगीत नहीं बज सकता। सामान्य क्षेत्रों में आवाज़ 55 डेसिबल से ऊपर नहीं होनी चाहिए।

इन इलाकों में खतरनाक साउंड लेकिन राजधानी की जमीनी हकीकत बिल्कुल उलट तस्वीर पेश करती है। लालघाटी, हलालपुर, वीआइपी रोड, रातीबड़ रोड, नर्मदापुरम रोड, अयोध्या बायपास, भोपाल–इंदौर रोड, भोपाल बायपास, बैरसिया रोड, लांबाखेड़ा, रायसेन रोड से लगे इलाकों के रहवासी रात को ढंग से सो नहीं पा रहे हैं। इन इलाकों में देर रात 90 से 110 डेसिबल तक का शोर दर्ज हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक यह स्थिति ‘स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक’ श्रेणी में आती है।

बारात में लगे 12–14 स्पीकर्स और सबवूफर का संयोजन एक मिनी-स्टेडियम जैसे शोर पैदा कर रहा है। खासकर मोबाइल डीजे यूनिट ट्राले पर लगाए तीन से पांच हजार वाट के सिस्टम से सबसे ज्यादा शोर पैदा हो रहा है। इनकी क्षमता नियमों की सीमा से कई गुना अधिक है। जिले में छोटे-बड़े मिलाकर करीब डेढ़ हजार डीजे हैं, जिन्हें संचालकों ने लोडिंग वाहनों पर बनवाए हैं। इनमें अत्याधिक तीव्र ध्वनि वाले बाक्स, लाइटिंग आदि लगाए गए हैं, जिनके सामने कमजोर हृदय वाले लोग खड़े नहीं हो पाते हैं। जब से विवाह-बरात का दौर शुरू हुआ है तब से यह डीजे सारे नियमों का उल्लंघन कर बजाए जा रहे हैं। छोला क्षेत्र के रहवासी मनोज लोवंशी बताते हैं कि सबसे खराब स्थिति सड़क से गुजर रही बरातों और शोभायात्राओं के दौरान झेलना पड़ रहा है। मोडीफाइ कराए ट्रकों पर 20 फीट तक ऊंचे साउंड सिस्टम बांधकर अनियंत्रित आवाज में देर तक यह डीजे बजाया जा रहा है। उस समय उनकी आवाज से घर की दीवारें हिलने लगती हैं। बच्चों-बुजुर्गों की दिल की धड़कन बढ़ जाती है। कोई बीमार हो तो उसको कितनी तकलीफ होती होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है।