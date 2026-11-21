डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा संस्थानों से वर्ष 2021 से 2025 के बीच परीक्षा पास करने वाले करीब 30 से 35 लाख विद्यार्थियों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। अब उनकी अंकसूची, डिग्री और शैक्षणिक क्रेडिट संबंधी जानकारी डिजिटल रूप में उपलब्ध हो सकेगी।

तकनीकी बाध्यताओं के कारण लंबे समय से डिजीलॉकर और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (एबीसी) पोर्टल पर अपलोड नहीं हो पा रहे रिकॉर्ड को उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने शैक्षणिक वर्ष की समय-सीमा की बाध्यता समाप्त कर दी है। इसके साथ ही एनएडी-डिजीलॉकर और एबीसी पोर्टल दोबारा खोल दिए गए हैं।

उच्च शिक्षा के छात्रों को राहत इस निर्णय का सीधा लाभ प्रदेश के 19 सरकारी विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अंतर्गत आने वाले संस्थानों और स्वशासी महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को मिलेगा। उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा विभाग ने सभी संबंधित विश्वविद्यालयों और संस्थानों को लंबित शैक्षणिक रिकॉर्ड तत्काल अपलोड करने के निर्देश जारी किए हैं। 31 जनवरी 2027 तक सुविधा प्रदेश में यह सुविधा शुरू हो चुकी है और 31 जनवरी 2027 तक उपलब्ध रहेगी। रिकॉर्ड अपलोड होने के बाद स्नातक, स्नातकोत्तर और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों की अंकसूची व डिग्री आधार आईडी से लिंक होकर डिजीलॉकर पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध हो जाएंगी।