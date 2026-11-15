एमपी में आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी के 50 कॉलेजों में प्रवेश का आखिरी मौका; अब भी 1561 यूजी सीटें खाली

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। प्रदेश के आयुष मेडिकल कालेजों में नीट यूजी काउंसलिंग जारी है। सत्र 2026-27 के लिए स्टेट कोटे के तीन चरणों की काउंसलिंग के बाद भी 1561 यूजी सीटें खाली रह गई हैं। अब ये सीटें स्ट्रे वैकेंसी राउंड एक और दो से भरी जाएंगी।

स्ट्रे वैकेंसी राउंड-1 में 16 और 17 नवंबर को होगी रिपोर्टिंग

स्ट्रे वैकेंसी राउंड-1 में छात्र 16 और 17 नवंबर को कालेज में रिपोर्टिंग करेंगे। कालेजों में प्रवेश 18 नवंबर को होगा।

राउंड-2 के लिए 15-16 नवंबर को पंजीयन, 28 नवंबर को प्रवेश

राउंड-1 के बाद जो सीटें बचेंगी, उन्हें राउंड-2 से भरा जाएगा। इसके लिए 15 और 16 नवंबर को पंजीयन होगा। च्वाइस फिलिंग 20 और 21 नवंबर को होगी और महाविद्यालय में प्रवेश 28 नवंबर को होगा।

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करीब 50 कालेज शामिल, ऑब्जर्वर की मौजूदगी में भरी जाएंगी सीटें

आयुष मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. राकेश पाण्डेय ने बताया कि स्ट्रे राउंड में प्रदेश के आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी के करीब 50 कालेज शामिल हैं। इनमें नौ शासकीय और बाकी निजी कालेज हैं। खाली पड़ी 1561 सीटें शासकीय स्तर पर आब्जर्वर की मौजूदगी में स्ट्रे वैकेंसी राउंड से भरी जाएंगी।