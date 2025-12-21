MP में दिसंबर में सबसे अधिक रिश्वतखोर पकड़े गए, इस विभाग में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, पटवारी अव्वल

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। दिसंबर 2024 में पूर्व परिवहन आरक्षक सौरभ शर्मा के यहाँ लोकायुक्त पुलिस के छापे और विभागों द्वारा पारदर्शिता के दावों के बीच माना जा रहा था कि रिश्वतखोरों में डर आएगा, लेकिन लोकायुक्त पुलिस के ट्रैप के मामलों को देखें तो स्थिति बेहद निराशाजनक है। इस वर्ष दिसंबर में लोकायुक्त पुलिस ने 13 मामलों में लगभग इतने ही आरोपितों को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है। इनसे लगभग पौने दो लाख रुपये रिश्वत की राशि जब्त की गई है। हालांकि, इन मामलों में आरोपितों की संख्या 15 से ऊपर है, जबकि नवंबर में रिश्वत लेने के केवल चार प्रकरण ही सामने आए थे।

सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता पर साल की सबसे बड़ी छापेमारी इस वर्ष लोकायुक्त पुलिस की सबसे बड़ी कार्रवाई लोक निर्माण विभाग के सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता जीपी मेहरा के यहाँ 9 अक्टूबर को आय से अधिक संपत्ति के मामले में हुई। पुलिस ने मेहरा से जुड़े चार स्थानों पर छापा मारकर भारी नकदी, ज्वेलरी और जमीनों की रजिस्ट्री जब्त की थी। फिलहाल लोकायुक्त पुलिस उनकी कुल बेनामी संपत्ति का आकलन करने में जुटी है।