प्रदूषण और छींकों के जाल से बचाने में कारगर है होम्योपैथी, भोपाल एम्स का नई स्टडी में खुलासा

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। बदलती जीवनशैली और प्रदूषण के कारण बार-बार छींक आना, नाक बहना या बंद रहना जैसी समस्याएं (एलर्जिक राइनाइटिस) अब आम हो गई हैं। अक्सर लोग इसके लिए केवल पारंपरिक अंग्रेजी दवाओं पर निर्भर रहते हैं, लेकिन एम्स भोपाल के एक ताजा वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार, यदि पारंपरिक उपचार के साथ ''होम्योपैथी'' को सहायक चिकित्सा के रूप में जोड़ा जाए तो यह बीमारी से दीर्घकालिक और स्थायी राहत प्रदान कर सकती है।

दो विभागों का साझा शोध यह अध्ययन एम्स भोपाल के आयुष (होम्योपैथी) और ईएनटी विभाग के संयुक्त सहयोग से किया गया। डा. आशीष कुमार दीक्षित और डा. अंजन कुमार साहू के नेतृत्व में हुए इस शोध में मध्यम से गंभीर एलर्जिक राइनाइटिस से पीड़ित 210 मरीजों को शामिल किया गया था। अध्ययन का उद्देश्य यह पता लगाना था कि क्या होम्योपैथी पारंपरिक दवाओं के असर को बढ़ाने और लक्षणों की पुनरावृत्ति रोकने में सक्षम है।