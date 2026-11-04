भोपाल में हनीट्रैप और ब्लैकमेलिंग: 40 लाख लेने के बाद फिर मांगे ₹1.5 करोड़, 3 आरोपी गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल। राजधानी में एक कारोबारी को कथित हनीट्रैप और ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है। पुलिस ने कारोबारी की शिकायत पर महिला, उसके पति रामकुमार धाकड़ और उसके पिता रामकृष्ण देवड़ा पर ब्लैकमेलिंग समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार किया गया।

आरोपितों पर 40 लाख रुपये लेने के बाद फिर 1.5 करोड़ रुपये की मांग कर अड़ीबाजी करने का आरोप है।

झूठे केस में फंसाने की धमकी



