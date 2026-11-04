भोपाल में हनीट्रैप और ब्लैकमेलिंग: 40 लाख लेने के बाद फिर मांगे ₹1.5 करोड़, 3 आरोपी गिरफ्तार
भोपाल के कारोबारी ने महिला, उसके पति और पिता पर ब्लैकमेलिंग कर अलग-अलग चरणों में करीब 40 लाख रुपये वसूलने का आरोप लगाया है।
Publish Date: Wed, 04 Nov 2026 09:45:24 AM (IST)Updated Date: Wed, 04 Nov 2026 09:45:24 AM (IST)
प्रतीकात्मक, एआई से तैयार फोटो
HighLights
- 40 लाख रुपये लेने के बाद फिर मांगे डेढ़ करोड़
- दुष्कर्म के झूठे केस में फंसाने की धमकी
- महिला समेत तीन आरोपित गिरफ्तार
नईदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल। राजधानी में एक कारोबारी को कथित हनीट्रैप और ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है। पुलिस ने कारोबारी की शिकायत पर महिला, उसके पति रामकुमार धाकड़ और उसके पिता रामकृष्ण देवड़ा पर ब्लैकमेलिंग समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार किया गया।
आरोपितों पर 40 लाख रुपये लेने के बाद फिर 1.5 करोड़ रुपये की मांग कर अड़ीबाजी करने का आरोप है।
झूठे केस में फंसाने की धमकी
बागसेवनिया पुलिस के अनुसार साकेत नगर निवासी कारोबारी लक्ष्मीनारायण मालवीय ने महिला, उसके पति और पिता पर गंभीर आरोप लगाते शिकायत की थी कि दुष्कर्म के झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर उनसे अलग-अलग चरणों में लगभग 40 लाख रुपये वसूले गए।
फिर से मांगे डेढ़ करोड़ रुपये
आरोप है कि इतनी बड़ी रकम लेने के बावजूद आरोपितों की मांग खत्म नहीं हुई और बाद में डेढ़ करोड़ रुपये की अतिरिक्त मांग की गई।शिकायत पर बागसेवनिया पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर महिला और उसके पति राम कुमार धाकड़ और पिता रामकृष्ण देवड़ा को गिरफ्तार किया गया है।
कारोबारी की शिकायत पर महिला,उसके पति और पिता के खिलाफ अड़ीबाजी समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई,बाद में आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है।- मिनी शुक्ला, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, जोन 2