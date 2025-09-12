मेरी खबरें
    FB Honeytrap Fraud: फेसबुक पर दोस्ती कर ट्रांसपोर्टर से लूटे 12 लाख, युवती ने विदेशों में भी बनाया लोगों को शिकार

    MP News: सोशल मीडिया पर दोस्ती करना एक ट्रांसपोर्टर को इतना महंगा पड़ा कि उसे अपनी जमापूंजी और दोस्तों से उधार लिए रुपये मिलाकर 12 लाख रुपये गंवाने पड़े। मामला भोपाल साइबर सेल में दर्ज हुआ है, जिसमें एक युवती ने फेसबुक पर दोस्ती कर पहले प्यार और फिर जल्दी अमीर बनने के सपने दिखाकर जालसाजी की।

    By Digital Desk
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Fri, 12 Sep 2025 11:54:48 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 12 Sep 2025 12:16:42 PM (IST)
    FB Honeytrap Fraud: फेसबुक पर दोस्ती कर ट्रांसपोर्टर से लूटे 12 लाख, युवती ने विदेशों में भी बनाया लोगों को शिकार
    Honeytrap Cyber Fraud

    HighLights

    1. भोपाल के ट्रांसपोर्टर ने गंवाए 12 लाख।
    2. अमीरी के सपने और लाखों की ठगी।
    3. जालसाज युवती की कई फेसबुक आइडी।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। 32 साल का राहुल ऑफिस से लौटने के बाद रात में फेसबुक पर दोस्तों से बातें कर रहा था। तभी दोस्ती का प्रस्ताव लेकर एक अनजान खूबसूरत चेहरा उसके सामने आया। राहुल ने बिना सोचे-समझे हामी भर दी। कुछ ही दिनों में मीठी-मीठी बातें प्यार में बदलने लगीं। इस बीच युवती ने राहुल के मन में जल्द अमीर बनने के सपने जगाए और उसे रईस बनने के रास्ते दिखाने लगी।

    राहुल ने भरोसा कर निवेश शुरू कर दिया, लेकिन धीरे-धीरे उसकी हालत ऐसी हो गई कि घर बिकने तक की नौबत आ गई। पुलिस शिकायत में खुलासा हुआ कि शातिर युवती ने कई फर्जी फेसबुक आइडी बनाई थीं और राहुल जैसे कई शिकार उसके झांसे में फंस चुके थे।

    मूलत: मंडीदीप (रायसेन) निवासी 32 वर्षीय राहुल शर्मा इन दिनों भोपाल के करोंद क्षेत्र में रहकर ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं।

    राहुल ने बताया कि अगस्त 2024 में उनकी फेसबुक आइडी पर रितिका शर्मा की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। रितिका ने खुद को बेंगलुरु निवासी और पेशे से फैशन डिजाइनर बताया। विश्वास जमाने के लिए वह अक्सर राहुल से वाट्सएप पर वीडियो काल भी करती थी।

    इस बीच उसने राहुल को फारेक्स ट्रेडिंग के फायदे गिनाकर जल्दी अमीर बनने का सपना दिखाया। शुरू में राहुल ने आनाकानी की, लेकिन ‘खास दोस्त’ के आग्रह पर वह झांसे में आ गए और युवती के भेजे लिंक से एक एप डाउनलोड कर लिया।

    20 के 25 हजार लौटाए, फिर 12 लाख ऐंठे

    राहुल ने बताया कि शुरुआत में उन्होंने 20 हजार रुपये निवेश किए। कुछ ही दिनों बाद उनके खाते में 25 हजार रुपये लौटाकर उनका भरोसा जीत लिया गया। इसके बाद रितिका ने उन्हें कंपनी के एक एजेंट से मिलवाया।

    एजेंट ने दावा किया कि एप के जरिये कुछ ही समय में वह राहुल को अमीर बना देगा। शर्त यह थी कि हर ट्रांजेक्शन में दिखाए गए लाभ का तीन प्रतिशत कमीशन एजेंट को देना होगा। भरोसा कर राहुल ने बड़ी राशि निवेश कर दी।

    एप पर फर्जी तरीके से लाभ दिखाया गया और राहुल लगातार तीन प्रतिशत कमीशन एजेंट के खाते में भेजते रहे। आखिरकार वह जाल में पूरी तरह फंस गए और करीब 12 लाख रुपये गंवा बैठे।

    फेसबुक के कमेंट सेक्शन में मिले दूसरे शहरों के पीड़ितजमा पूंजी और दोस्तों से उधार लिए रुपये गंवाने के बाद राहुल ने भोपाल साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई। उनका आरोप है कि पुलिस से तत्काल अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने पर उन्होंने खुद ही जांच शुरू कर दी।

    खोजबीन में पता चला कि रितिका के नाम और तस्वीर से 30 से अधिक फर्जी फेसबुक आइडी बनाई गई थीं। इनमें से कई आइडी के कमेंट सेक्शन खंगालते हुए राहुल की मुलाकात वाराणसी निवासी छात्र शुभम सिंह से हुई, जिन्होंने रितिका पर आठ लाख रुपये की ठगी का आरोप लगाया।

    वहीं, इंग्लैंड में रह रहे दीपक सिंह ने भी बताया कि उनके साथ 24 लाख रुपये की साइबर ठगी की गई है। फिलहाल, पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपित का पता लगाया जा रहा है।

