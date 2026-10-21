रानी कमलापति स्टेशन पर पैंट्री वेंडर्स की गुंडागर्दी, यात्री को ट्रेन से नीचे खींचकर पीटा, 3 संदिग्ध हिरासत में

डिजिटल डेस्क, भोपाल। दिल्ली सराय रोहिल्ला से यशवंतपुर जा रही ट्रेन संख्या 12214 एसी दुरंतो एक्सप्रेस में मंगलवार शाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर पैंट्री वेंडर्स द्वारा एक यात्री से मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित यात्री की पहचान बेंगलुरु निवासी 22 वर्षीय अरमान खान के रूप में हुई है।

दरवाजे का रास्ता रोकने पर बढ़ा विवाद घटना के समय ट्रेन रानी कमलापति स्टेशन पर रुकी थी, जहां अरमान दूध खरीदने के लिए अपने एसी डिब्बे से बाहर उतर रहा था। उसी दौरान पैंट्री कार के कर्मचारी ट्रेन में खानपान सामग्री लोड कर रहे थे, जिससे निकासी का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। अरमान ने रास्ता बंद होने पर ऐतराज जताया, जिसके बाद वेंडर्स और उसके बीच कहासुनी शुरू हो गई।