जबलपुर में चंदा नहीं देने पर व्यापारी से मारपीट, दुकान में तोड़फोड़ की कोशिश, व्यापारियों ने थाने के घेराव की दी चेतावनी

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। मालवीय चौक नया बाजार स्थित वेलकम फुटवेयर में चंदा मांगने को लेकर विवाद के बाद व्यापारी से अभद्रता, मारपीट और तोड़फोड़ की कोशिश का मामला सामने आया है। व्यापारी सागर कुमार ने लार्डगंज थाने में शिकायत की है।

घटना का सीसीटीवी फुटेज इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है, जिसमें कुछ युवक दुकान में हंगामा करते नजर आ रहे हैं। घटना के बाद मालवीय चौक क्षेत्र के व्यापारियों में आक्रोश है। उन्होंने पुलिस से आरोपितों के खिलाफ ठोस कार्यवाही की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।