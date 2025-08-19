मेरी खबरें
    By prashant vyas
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Tue, 19 Aug 2025 12:46:49 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 19 Aug 2025 12:46:49 AM (IST)
    भोपाल में अवैध डेयरी से गोकशी का खुलासा, दो गायों के सिर और एक क्विंटल से ज्यादा गोमांस बरामद, पिता-पुत्र गिरफ्तार
    ऐशबाग थाना क्षेत्र के कम्मू के बाग में संचालित एक अवैध डेयरी से गोकशी का सनसनीखेज मामला सामने आया(फाइल फोटो)

    HighLights

    1. ऐशबाग थाना क्षेत्र के कम्मू के बाग में संचालित एक अवैध डेयरी से गोकशी का सनसनीखेज मामला सामने आया
    2. पुलिस की छापेमारी में डेयरी से दो गायों के सिर और एक क्विंटल से अधिक गोमांस बरामद किया
    3. जानकारी मिलते ही हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और जोरदार प्रदर्शन किया

    नवदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल। ऐशबाग थाना क्षेत्र के कम्मू के बाग में संचालित एक अवैध डेयरी से गोकशी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस की छापेमारी में डेयरी से दो गायों के सिर और एक क्विंटल से अधिक गोमांस बरामद किया गया। घटना की जानकारी मिलते ही हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोपितों के खिलाफ रासुका लगाने और उनकी अवैध डेयरी व मकान पर बुलडोजर चलाने की मांग की। अधिकारियों की समझाइश के बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ।

    पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डेयरी संचालक 65 वर्षीय जब्बार और उसके 40 वर्षीय बेटे रूसी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। ऐशबाग थाना प्रभारी विजयबहादुर सिंह सेंगर ने बताया कि सोमवार तड़के गुप्त सूचना पर पुलिस टीम ने दबिश दी। मौके पर गायों के सिर, गोमांस और अन्य सामग्री बरामद की गई। साथ ही यह भी सामने आया कि डेयरी नगर निगम में पंजीकृत नहीं थी।

    हिंदू संगठनों का दावा

    हिंदू संगठनों ने दावा किया है कि उन्होंने ही गौ तस्करों को पकड़कर पुलिस को सूचना दी। विहिप के जिला विभाग संयोजक अभिजीत सिंह राजपूत ने बताया कि स्थानीय लोगों से जानकारी मिलने के बाद उन्होंने लोडिंग ऑटो का पीछा किया और उसे रायसेन रोड से पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं पुलिस का कहना है कि अवैध डेयरी से बरामद सामग्री को गायों के पीएम के लिए भेजा गया था। हालांकि पीएम के लिए निजी ऑटो का इस्तेमाल किए जाने पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

