भोपाल में अवैध डेयरी से गोकशी का खुलासा, दो गायों के सिर और एक क्विंटल से ज्यादा गोमांस बरामद, पिता-पुत्र गिरफ्तार

नवदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल। ऐशबाग थाना क्षेत्र के कम्मू के बाग में संचालित एक अवैध डेयरी से गोकशी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस की छापेमारी में डेयरी से दो गायों के सिर और एक क्विंटल से अधिक गोमांस बरामद किया गया। घटना की जानकारी मिलते ही हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोपितों के खिलाफ रासुका लगाने और उनकी अवैध डेयरी व मकान पर बुलडोजर चलाने की मांग की। अधिकारियों की समझाइश के बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ।

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डेयरी संचालक 65 वर्षीय जब्बार और उसके 40 वर्षीय बेटे रूसी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। ऐशबाग थाना प्रभारी विजयबहादुर सिंह सेंगर ने बताया कि सोमवार तड़के गुप्त सूचना पर पुलिस टीम ने दबिश दी। मौके पर गायों के सिर, गोमांस और अन्य सामग्री बरामद की गई। साथ ही यह भी सामने आया कि डेयरी नगर निगम में पंजीकृत नहीं थी।