Bhopal में भीषण हादसा... एसयूवी ने बाइक सवार समेत तीन लोगों को 20 मीटर तक घसीटा, 2 की मौत, 1 गंभीर

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी भोपाल के देहात क्षेत्र ईंटखेड़ी में बाइपास अरवलिया गोशला के पास सोमवार शाम करीब छह बजे बड़ा हादसा हो गया। एसयूवी चालक तेजी से आया और बाइक सवार समेत तीन लोगों को टक्कर मारकर करीब बीस फीट तक घसीटते ले गया।
हादसे में सड़क किनारे खड़े 47 वर्षीय शेख मुख्तार और बाइक सवार 60 वर्षीय अब्दुल गनी की मौत हो गई। सड़क किनारे खड़े पप्पू उर्फ शेर सिंह घायल है। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने वाहन में तोड़फोड़ कर दी। जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार को कब्जे में लेकर थाने में रखवा दिया।
अरवलिया निवासी 24 वर्षीय शेख फारुख ने पुलिस को बताया कि वह अरवलिया गोशाला के पास पंचर की दुकान चलाता है। शाम 6 बजे इंदौर की तरफ से तेज गति से आई लाल रंग की एसयूवी ने पहले बाइक सवार गनी खान को टक्कर मारकर घसीटते लाया। दुकान के बाहर खड़े फारुख के पिता शेख मुख्तार और गांव के शेर सिंह ठाकुर उर्फ पप्पू को टक्कर मारी और फारुख की बाइक को भी चपेट में ले लिया। घटना के बाद चालक एसयूवी छोड़कर भाग गया।
तीनों घायलों को स्वजन पहले निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां से हमीदिया अस्पताल रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान शेख मुख्तार और अब्दुल गनी की मौत हो गई। शेर सिंह उर्फ पप्पू की हालत गंभीर बनी हुई है। उसे निजी अस्पताल में आइसीयू में रखा गया है। इधर, एसयूवी चालक की तलाश की जा रही है।
घटना से आक्रोशित लोगों ने एसयूवी में तोड़फोड़ कर दी। तभी घटना की जानकारी लगते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और एसयूवी को क्रेन की मदद से उसे थाने में रखवा दिया गया है। दोनों मृतकों के शव पोस्टमॉर्टम के बाद स्वजनों के सुपुर्द कर दिए गए हैं।