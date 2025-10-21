Bhopal में भीषण हादसा... एसयूवी ने बाइक सवार समेत तीन लोगों को 20 मीटर तक घसीटा, 2 की मौत, 1 गंभीर

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी भोपाल के देहात क्षेत्र ईंटखेड़ी में बाइपास अरवलिया गोशला के पास सोमवार शाम करीब छह बजे बड़ा हादसा हो गया। एसयूवी चालक तेजी से आया और बाइक सवार समेत तीन लोगों को टक्कर मारकर करीब बीस फीट तक घसीटते ले गया।

हादसे में सड़क किनारे खड़े 47 वर्षीय शेख मुख्तार और बाइक सवार 60 वर्षीय अब्दुल गनी की मौत हो गई। सड़क किनारे खड़े पप्पू उर्फ शेर सिंह घायल है। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने वाहन में तोड़फोड़ कर दी। जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार को कब्जे में लेकर थाने में रखवा दिया।