नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल । देवास जिले के चापड़ा में 15 बिस्तरों वाला अस्पताल बिना जरूरी पर्यावरणीय अनुमति के करीब पांच महीने तक संचालित होता रहा। अस्पताल के रिकॉर्ड के अनुसार, इस दौरान यहां 146 मरीजों का इलाज भी किया गया।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में प्रस्तुत संयुक्त जांच समिति की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार, अस्पताल को मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपी-पीसीबी) से संचालन की सहमति (सीटीओ) नहीं मिली थी। इसके बावजूद पांच जून 2026 से अस्पताल में इलाज शुरू कर दिया गया था।

स्थापना की सहमति पर चलाया अस्पताल

एनजीटी की सेंट्रल जोन बेंच में पेश रिपोर्ट के अनुसार, देवास जिले के चापड़ा स्थित उमिया मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर को 21 मई 2026 को केवल स्थापना की सहमति (सीटीई) दी गई थी। अस्पताल प्रबंधन ने तीन जुलाई को संचालन की अनुमति के लिए आवेदन किया, लेकिन बोर्ड की ओर से 29 जुलाई और 17 अगस्त को उठाई गई आपत्तियों का जवाब नहीं दिया। इसके बाद 22 सितंबर को आवेदन निरस्त कर दिया गया।

जांच में कई खामियां उजागर

जांच में अस्पताल परिसर में लगा एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी) गंदे पानी की निकासी से जुड़ा नहीं मिला। बायोमेडिकल कचरे के भंडारण के लिए अलग जगह और उसके निपटान का रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं कराया गया। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक सितंबर को अस्पताल को संचालन बंद करने का नोटिस जारी किया था।