होटल बंद हुआ, कार सीज और मकान भी बिका... भोपाल में कर्ज के दलदल ने ली 5 जिंदगियां

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। छोला के मालीखेड़ी में कर्ज के बोझ में दबे एक युवक ने पूरे परिवार को खत्म कर खुदकुशी कर ली। 35 वर्षीय नरेंद्र साहू ने रात में सो रही मां, पत्नी और दो मासूम बच्चों की हत्या कर दी। उसने अलग-अलग कमरों में सो रहे मां-बेटे और दादी-पोती के सिर पर पहले हथौड़े से वार किया और फिर चाकू से उनका गला रेत दिया। इसके बाद बाइक से करीब दो किलोमीटर दूर सूखीसेवनिया पहुंचा और रेलवे ट्रैक पर सामने से आ रही ट्रेन के सामने गर्दन रखकर खुदकुशी कर ली।

नरेंद्र पर था 30 से 40 लाख रुपये का कर्ज स्वजनों ने बताया कि नरेंद्र पर 30 से 40 लाख रुपये का कर्ज था। कारोबार में नुकसान के बाद बैंक ने किराये से चलने वाली उसकी कार सीज कर ली थी। कर्ज में भानपुर स्थित होटल बंद हो गई और यहां तक कि मकान तक बेच दिया था, लेकिन इसके बाद भी कर्ज नहीं चुका। प्रारंभिक जांच में पुलिस इस सामूहिक हत्याकांड और खुदकुशी की वजह कर्ज का तनाव मान रही है। हालांकि नरेंद्र के पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।

हत्या से पहले जूस की बोतल में नशीला पदार्थ देने की आशंका पुलिस को घर से मैंगो जूस की बोतल के साथ कुछ संदिग्ध कांच की बोतलें भी मिली हैं। आशंका है कि उन बोतलों में नशीला या जहरीला पदार्थ था। नरेंद्र ने हत्या से पहले स्वजनों को वही पदार्थ दिया था। उसके बाद गला रेतकर हत्या की। मृतकों के शरीर पर भी संघर्ष के निशान नहीं मिले हैं। पुलिस ने सभी संदिग्ध बोतलों को जांच के लिए भेजा है। एक कमरे में दादी-पोती, दूसरे में मां-बेटे के शव मिले पुलिस के अनुसार, नरेंद्र मूलतः छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का रहने वाला था। वह परिवार के साथ मालीखेड़ी स्थित पीएमएवाय एलआईजी कॉलोनी में असिस्टेंट लोको पायलट रामसिंह के मकान में किराये से रहता था। परिवार में मां सरस्वती साहू (54), पत्नी सोमलता (29), बेटी कृति (10) और बेटा कुश उर्फ बाबू (6) थे। मां एक निजी अस्पताल में काम करती थीं, जबकि पिता सीताराम की मौत करीब 16 साल पहले हुई थी।