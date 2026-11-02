मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

होटल बंद हुआ, कार सीज और मकान भी बिका... भोपाल में कर्ज के दलदल ने ली 5 जिंदगियां

छोला के मालीखेड़ी में कर्ज के बोझ में दबे एक युवक ने पूरे परिवार को खत्म कर खुदकुशी कर ली। स्वजनों ने बताया कि नरेंद्र पर 30 से 40 लाख रुपये का कर्ज था।

By prashant vyasEdited By: Dheeraj Belwal
Publish Date: Mon, 02 Nov 2026 09:10:32 PM (IST)Updated Date: Mon, 02 Nov 2026 09:10:32 PM (IST)
होटल बंद हुआ, कार सीज और मकान भी बिका... भोपाल में कर्ज के दलदल ने ली 5 जिंदगियां
रसोइये ने पूरे परिवार को खत्म कर ट्रैक पर लगाई छलांग। (AI Generated Image)

HighLights

  1. एक कमरे में दादी-पोती तो दूसरे में मां-बेटे के मिले शव
  2. जूस में नशीला पदार्थ देकर हथौड़े-चाकू से ली 4 की जान
  3. रसोइये ने पूरे परिवार को खत्म कर ट्रैक पर लगाई छलांग

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। छोला के मालीखेड़ी में कर्ज के बोझ में दबे एक युवक ने पूरे परिवार को खत्म कर खुदकुशी कर ली। 35 वर्षीय नरेंद्र साहू ने रात में सो रही मां, पत्नी और दो मासूम बच्चों की हत्या कर दी। उसने अलग-अलग कमरों में सो रहे मां-बेटे और दादी-पोती के सिर पर पहले हथौड़े से वार किया और फिर चाकू से उनका गला रेत दिया। इसके बाद बाइक से करीब दो किलोमीटर दूर सूखीसेवनिया पहुंचा और रेलवे ट्रैक पर सामने से आ रही ट्रेन के सामने गर्दन रखकर खुदकुशी कर ली।

नरेंद्र पर था 30 से 40 लाख रुपये का कर्ज

स्वजनों ने बताया कि नरेंद्र पर 30 से 40 लाख रुपये का कर्ज था। कारोबार में नुकसान के बाद बैंक ने किराये से चलने वाली उसकी कार सीज कर ली थी। कर्ज में भानपुर स्थित होटल बंद हो गई और यहां तक कि मकान तक बेच दिया था, लेकिन इसके बाद भी कर्ज नहीं चुका। प्रारंभिक जांच में पुलिस इस सामूहिक हत्याकांड और खुदकुशी की वजह कर्ज का तनाव मान रही है। हालांकि नरेंद्र के पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।


हत्या से पहले जूस की बोतल में नशीला पदार्थ देने की आशंका

पुलिस को घर से मैंगो जूस की बोतल के साथ कुछ संदिग्ध कांच की बोतलें भी मिली हैं। आशंका है कि उन बोतलों में नशीला या जहरीला पदार्थ था। नरेंद्र ने हत्या से पहले स्वजनों को वही पदार्थ दिया था। उसके बाद गला रेतकर हत्या की। मृतकों के शरीर पर भी संघर्ष के निशान नहीं मिले हैं। पुलिस ने सभी संदिग्ध बोतलों को जांच के लिए भेजा है।

एक कमरे में दादी-पोती, दूसरे में मां-बेटे के शव मिले

पुलिस के अनुसार, नरेंद्र मूलतः छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का रहने वाला था। वह परिवार के साथ मालीखेड़ी स्थित पीएमएवाय एलआईजी कॉलोनी में असिस्टेंट लोको पायलट रामसिंह के मकान में किराये से रहता था। परिवार में मां सरस्वती साहू (54), पत्नी सोमलता (29), बेटी कृति (10) और बेटा कुश उर्फ बाबू (6) थे। मां एक निजी अस्पताल में काम करती थीं, जबकि पिता सीताराम की मौत करीब 16 साल पहले हुई थी।

सोमवार सुबह करीब 10 बजे नरेंद्र की बहन मधु के पति दीपक के मोबाइल पर उसके फोन से कॉल आया। कॉल करने वाले ने उन्हें सूखीसेवनिया में रेलवे ट्रैक के पास बुलाया। वहां नरेंद्र का शव पड़ा मिला। इसके बाद दीपक घर पहुंचे तो बाहर ताला लगा था। उन्होंने डायल-112 को सूचना दी।

यह भी पढ़ें- MP Weather: जबलपुर समेत 21 जिलों में बारिश का अलर्ट, चक्रवाती तूफान 'मुरासु' से बदलेगा मौसम का मिजाज

पुलिस ने घर का ताला तोड़कर देखा तो बाहर के कमरे में बेड पर दादी और पोती के शव मिले। दोनों के गले पर गहरे कट के निशान थे और सिर पर भी चोट थी। अंदर के कमरे में मां और बेटा एक-दूसरे से लिपटे मृत मिले। उनके सिर पर भी गंभीर चोटें थीं। बाथरूम के पास खून से सना चाकू और हथौड़ा पुलिस ने जब्त किया है।

15 दिन पहले छोड़ी थी नौकरी, तनाव में था नरेंद्र

नरेंद्र आष्टा के एक रिसोर्ट में रसोइये का काम कर रहा था, लेकिन करीब 15 दिन पहले नौकरी छोड़कर भोपाल लौट आया था। बहन मधु के अनुसार नौकरी छोड़ने के बाद से वह कर्ज को लेकर ज्यादा परेशान रहने लगा था। रविवार रात करीब नौ बजे परिवार से आखिरी बार बात हुई थी। सोमवार सुबह 7:50 बजे वह घर से निकलकर अपनी बाइक से जाता हुआ दिखा है।

डीसीपी जोन-4 आदर्शकांत शुक्ला ने बताया कि घर से खून से सना चाकू और हथौड़ा मिला है। किचन में मिली छोटी कांच की बोतलों को जांच के लिए भेजा गया है। देहात एसपी पंकज पांडे ने बताया कि नरेंद्र के पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। उसके मोबाइल की जांच कर मौत की वजह और घटनाक्रम का पता लगाया जा रहा है।

एक क्लिक पर पढ़ें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की लेटेस्ट खबरें। Hindi News पढ़ें। MP News, Chhattisgarh news, आज का राशिफल और आज का मौसम से जुड़ी ताजा जानकारी पढ़ें।