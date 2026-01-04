भोपाल की ट्रेनों को मिलेगी रफ्तार, RKMP में व्हील टर्निंग मशीन से बदलेगा मेंटेनेंस सिस्टम, 7 दिन का काम अब मिनटों में होगा पूरा

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भोपाल रेल मंडल की ट्रेनों के संचालन को और अधिक तेज, सुचारु और तकनीकी रूप से सक्षम बनाने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि सामने आई है। रानी कमलापति (आरकेएमपी) रेलवे स्टेशन पर अत्याधुनिक व्हील टर्निंग मशीन का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। करीब 10.72 करोड़ रुपये की लागत से बन रही इस मशीन का 90 प्रतिशत से अधिक कार्य पूर्ण हो गया है। कनेक्टिविटी पूरी होते ही काम शुरू कर दिया जाएगा। इसके शुरू होने से भोपाल से चलने और गुजरने वाली ट्रेनों के व्हील मेंटेनेंस में लगने वाला समय और संसाधन दोनों काफी हद तक कम हो जाएंगे। यह सुविधा यात्रियों के लिए भी राहत लेकर आएगी, क्योंकि ट्रेनों की उपलब्धता और समय पालन बेहतर होगा।

तीन घंटे में एक कोच का होगा मेंटीनेंस अब तक ट्रेनों के पहियों के मेंटेनेंस के लिए कोचों को निशातपुरा वर्कशाप भेजना पड़ता था, जहां इस प्रक्रिया में करीब 7 दिन का समय लग जाता था। कई बार समय पर मेंटेनेंस न होने से ट्रेनों के संचालन पर भी असर पड़ता था। नई व्हील टर्निंग मशीन के शुरू होने के बाद यह पूरा काम आरकेएमपी स्टेशन पर ही हो सकेगा। खास बात यह है कि यह पूरी तरह आटोमेटिक मशीन है, जिससे जहां पहले एक हफ्ता लगता था, वहीं अब महज 3 घंटे में व्हील मेंटेनेंस संभव होगा। इससे ट्रेन टर्नअराउंड टाइम घटेगा और संचालन कहीं अधिक सुचारु बन सकेगा।