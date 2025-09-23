मेरी खबरें
    MP Weather Update: प्रदेशभर में आज भारी उमस से मिल सकती है राहत, इन जिलों में होगी झमाझम बारिश

    प्रदेश में सोमवार को केवल इंदौर और रतलाम को छोड़ कहीं भी बारिश दर्ज नहीं हुई। इंदौर में 24 मिमी और रतलाम में 3 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि अन्य संभागों में आसमान साफ रहा।

    By PANKAJ SHRIVASTAVA
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Tue, 23 Sep 2025 05:19:05 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 23 Sep 2025 05:19:05 AM (IST)
    MP Weather Update: प्रदेशभर में आज भारी उमस से मिल सकती है राहत, इन जिलों में होगी झमाझम बारिश
    प्रदेशभर में आज भारी उमस से मिल सकती है राहत

    HighLights

    नईदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल। प्रदेश में सोमवार को केवल इंदौर और रतलाम को छोड़ कहीं भी बारिश दर्ज नहीं हुई। इंदौर में 24 मिमी और रतलाम में 3 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि अन्य संभागों में आसमान साफ रहा। इससे दिन का अधिकतम तापमान 30 से 36 डिग्री और रात का न्यूनतम तापमान 20 से 26 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया।

    मंगलवार को राजधानी भोपाल में तेज धूप और उमस ने लोगों को परेशान कर दिया। मौसम विभाग के अनुसार, इस समय प्रदेश में कोई बड़ा सिस्टम सक्रिय नहीं है। हालांकि, उत्तर-पूर्वी उत्तर प्रदेश में बने चक्रवात और बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव का असर दक्षिणी जिलों पर पड़ सकता है।

    अगले 24 घंटों में बैतूल, बुरहानपुर, खरगोन और बड़वानी में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि सितंबर के अंत तक कई जिलों में रुक-रुककर हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी। वहीं, राजधानी और उत्तर-मध्य क्षेत्रों में उमस और गर्मी का असर बना रहेगा।

    चारों महानगरों का तापमान (डिग्री सेल्सियस में)

    भोपाल – अधिकतम 32.8, न्यूनतम 22.8

    इंदौर – अधिकतम 32.2, न्यूनतम 26.6

    ग्वालियर – अधिकतम 36.4, न्यूनतम 25.2

    जबलपुर – अधिकतम 33.6, न्यूनतम 23.8

