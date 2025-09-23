MP Weather Update: प्रदेशभर में आज भारी उमस से मिल सकती है राहत, इन जिलों में होगी झमाझम बारिश

नईदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल। प्रदेश में सोमवार को केवल इंदौर और रतलाम को छोड़ कहीं भी बारिश दर्ज नहीं हुई। इंदौर में 24 मिमी और रतलाम में 3 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि अन्य संभागों में आसमान साफ रहा। इससे दिन का अधिकतम तापमान 30 से 36 डिग्री और रात का न्यूनतम तापमान 20 से 26 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया।

मंगलवार को राजधानी भोपाल में तेज धूप और उमस ने लोगों को परेशान कर दिया। मौसम विभाग के अनुसार, इस समय प्रदेश में कोई बड़ा सिस्टम सक्रिय नहीं है। हालांकि, उत्तर-पूर्वी उत्तर प्रदेश में बने चक्रवात और बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव का असर दक्षिणी जिलों पर पड़ सकता है।